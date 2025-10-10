Familia del fiscal Marcelo Pecci demandó al Estado: piden millonaria cifra de reparación

El Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá admitió la demanda de reparación directa presentada por Claudia Andrea Aguilera de Pecci, viuda del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y varios familiares del funcionario asesinado en mayo de 2022 en Cartagena.

La acción judicial fue interpuesta contra la Nación, concretamente el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la empresa Hoteles Decameron Colombia S.A.S., al considerar que hubo fallas en la seguridad y en la prevención del crimen que cobró la vida del reconocido fiscal especializado en crimen organizado y narcotráfico.

En diálogo con Blu Radio, el abogado de la familia Pecci el penalista Francisco Bernate aseguró que será la justicia quien deba determinar si hubo o no omisiones por parte de quienes debían velar por la seguridad de quienes estaban en esa playa en aquel 2022.

“¿Cómo es posible que si la Armada Nacional tiene bajo su cuidado, bajo su custodia, el mar territorial de todos los colombianos, cómo puede atravesar semejante distancia una moto acuática que fue la que se utilizó para asesinar al fiscal Pecci y que se determine cuál es el deber que tiene una cadena hotelera respecto de sus huéspedes, respecto a toda esta situación?“, señaló Bernate.



El fiscal antimafia de origen paraguayo fue asesinado en la isla de Barú, en jurisdicción de la ciudad Cartagena, donde se encontraba de luna de miel en mayo de 2022.