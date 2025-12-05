En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Cuatro aerolíneas internacionales se suman a la ola de suspensiones de vuelos en Venezuela

Cuatro aerolíneas internacionales se suman a la ola de suspensiones de vuelos en Venezuela

Copa Airlines anunció que extendió hasta el próximo 12 de diciembre la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas, mientras continúa evaluando "las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela".

Espacio aéreo de Venezuela tras recomendación de Estados Unidos a aerolíneas
Foto: flightradar24
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

