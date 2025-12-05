Alcalde de Bucaramanga pide revisar reelección del gerente del Acueducto

El alcalde de Bucaramanga, Javier Augusto Sarmiento Olarte, envió una carta a los integrantes de la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), en la que cuestiona la reciente reelección del gerente general de la entidad y solicita una revisión integral del proceso, así como la convocatoria urgente a una asamblea extraordinaria.

En la comunicación, fechada el 4 de diciembre de 2025, el mandatario aseguró que la decisión se tomó “a espaldas” de la Alcaldía, pese a que el Municipio de Bucaramanga es el accionista mayoritario del AMB con el 78,6 %. Sarmiento afirmó que no fue informado del inicio del procedimiento de reelección, los criterios utilizados ni los resultados de las evaluaciones al actual gerente.

“Me siento asaltado en mi buena fe”, expresó el alcalde al denunciar que los delegados del Municipio ante la Junta Directiva, Sergio Andrés Galíndez y Gustavo Andrés Avellaneda, no le comunicaron ningún avance del proceso, pese a ser funcionarios públicos y estar obligados, según él, a informar y garantizar transparencia.

Sarmiento advirtió que la opacidad en la reelección podría constituir incumplimientos de deberes legales y estatutarios por parte de algunos miembros de la Junta Directiva.



Además, reveló que la administración municipal recibió quejas ciudadanas sobre un presunto programa de cambio masivo de medidores adelantado por el Acueducto, supuestamente sin autorización previa, expresa e informada de los usuarios. De confirmarse, dijo, podría tratarse de una posible afectación a los derechos de los usuarios y un eventual incumplimiento del régimen regulatorio de servicios públicos.

En su carta, el mandatario formuló dos solicitudes a la Junta Directiva del AMB realizar una evaluación integral e inmediata del proceso de reelección del gerente general y entregar toda la documentación al accionista mayoritario y a los entes de control, al igual que, presentar un informe técnico, jurídico y operativo sobre el programa de cambio de medidores, detallando:

Sustento legal de la iniciativa.

Criterios técnicos y fechas de creación y aprobación.

Certificaciones y desempeño de los medidores.

Segmentación de usuarios, procesos de autorización, impacto tarifario y mecanismos de quejas.

Mientras que a la Asamblea General de Accionistas le pidió convocar una Asamblea Extraordinaria para revisar el informe del proceso de selección del gerente y el programa de cambio de medidores, el cumplimiento de la Política de Propiedad, de Gobierno Corporativo y del reglamento de la Junta Directiva y eventuales medidas correctivas, incluida la revisión de la composición de la Junta.

Sarmiento enfatizó que su intención no es reversar la decisión tomada, sino garantizar la defensa del patrimonio público y el respeto por las normas de buen gobierno corporativo: “No obrar por fuera del interés general ni en detrimento público”, afirmó.