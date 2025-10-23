Bucaramanga tiene nuevo alcalde: designan a Javier Sarmiento hasta elecciones atípicas

Bucaramanga tendrá nuevo alcalde encargado. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, designó a Javier Augusto Sarmiento Olarte como alcalde de la capital santandereana mientras se desarrollan las elecciones atípicas previstas para el próximo 14 de diciembre de 2025, tras la salida del mandatario suspendido.

Sarmiento Olarte es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y cuenta con una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, además de una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia.

El nuevo mandatario local acumula más de 19 años de trayectoria en el sector público, donde ha sido reconocido por su perfil técnico, su compromiso con la legalidad y su liderazgo en temas de justicia, seguridad, derechos humanos y paz. Actualmente se desempeñaba como Procurador Delegado para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, cargo desde el cual lideró procesos de articulación institucional para garantizar la implementación de los compromisos derivados del Acuerdo Final con las FARC.

Durante cuatro años fue Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, investigando violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública.



Su experiencia incluye altos cargos en el Gobierno Nacional, como Ministro de Justicia y del Derecho Encargado, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, y diversos roles directivos en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). En el Ministerio de Defensa Nacional, lideró la política de desarme y desmovilización individual.

Sarmiento Olarte también ha tenido una destacada participación en escenarios académicos y de cooperación internacional. Fue becario del Centro de Estudios de Seguridad Hemisféricos William J. Perry en Washington D.C., juez invitado en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos de la American University, y ha adelantado procesos de formación en países como España, Suecia, Alemania y Estados Unidos.

Con esta designación, el gobernador Juvenal Díaz busca garantizar la continuidad administrativa y la estabilidad institucional de Bucaramanga, mientras los ciudadanos se preparan para elegir en las urnas al nuevo alcalde que completará el periodo de gobierno 2024–2027.