En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Asamblea Constituyente
Aeropuerto El Dorado
Trump contra Petro
Álvaro Leyva

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bucaramanga se mantiene entre las 10 ciudades más competitivas de Colombia

Bucaramanga se mantiene entre las 10 ciudades más competitivas de Colombia

Entre los desafíos más urgentes están mejorar la transparencia en la contratación pública, reducir la informalidad laboral y fortalecer las políticas ambientales.

Panorámica de Bucaramanga
Bucaramanga
Foto: Alcaldía de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Bucaramanga y su área metropolitana se consolidaron una vez más entre las ciudades más competitivas del país. Según el Índice de Competitividad de Ciudades 2025, presentado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, la capital santandereana ocupa el sexto lugar entre las 32 capitales evaluadas.

El informe, que analiza 92 indicadores sobre desarrollo económico, social e institucional, resalta los avances del territorio en salud, educación y diversificación productiva, pilares en los que la ciudad mostró un desempeño destacado.

En salud, Bucaramanga y el área metropolitana ascendió cinco posiciones y se ubicó tercera a nivel nacional, liderando el indicador de resultados en salud.

En educación básica y media alcanzó el sexto lugar, con un alto puntaje en las pruebas Saber 11. Además, mantiene el tercer puesto en educación superior, lo que refleja su fortaleza en cobertura y calidad universitaria.

Otro aspecto positivo fue el de sofisticación y diversificación económica, donde subió dos lugares y se posicionó novena gracias a la ampliación de sus mercados de exportación.

Lea también:

  1. FOTO BUCARAMANGA NUEVA.jfif
    FOTO: Ciudad de Bucaramanga- suministrada por Alcaldía de Bucaramanga
    Santanderes

    Competitividad: Bucaramanga, sexta a nivel nacional, se raja en sostenibilidad

  2. FOTO CAPTURADO FEMINICIDIO NORTE DE BUCARAMANGA.jpg
    Santanderes

    Crece rechazo por feminicidio de Cindy Rodríguez en Bucaramanga: piden máxima condena

Sin embargo, el estudio también expone varios retos. Bucaramanga descendió en los pilares de instituciones, mercado laboral, sistema financiero, sostenibilidad ambiental e innovación. Entre los desafíos más urgentes están mejorar la transparencia en la contratación pública, reducir la informalidad laboral y fortalecer las políticas ambientales, especialmente en el uso eficiente del agua.

“Estos resultados nos reafirman que Santander y su área metropolitana cuentan con una base sólida para competir y atraer inversión, pero también nos invitan a actuar con decisión frente a los retos de sostenibilidad, innovación y transparencia”, señaló Andrés Trillos, director de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Santander.

Publicidad

El informe concluye que Bucaramanga mantiene fortalezas en talento humano, salud y educación, pero debe acelerar los procesos de innovación y sostenibilidad si quiere avanzar hacia una competitividad más moderna e inclusiva.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Salud

Educación

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad