Bucaramanga se mantiene entre las 10 ciudades más competitivas de Colombia

Bucaramanga y su área metropolitana se consolidaron una vez más entre las ciudades más competitivas del país. Según el Índice de Competitividad de Ciudades 2025, presentado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, la capital santandereana ocupa el sexto lugar entre las 32 capitales evaluadas.

El informe, que analiza 92 indicadores sobre desarrollo económico, social e institucional, resalta los avances del territorio en salud, educación y diversificación productiva, pilares en los que la ciudad mostró un desempeño destacado.

En salud, Bucaramanga y el área metropolitana ascendió cinco posiciones y se ubicó tercera a nivel nacional, liderando el indicador de resultados en salud.

En educación básica y media alcanzó el sexto lugar, con un alto puntaje en las pruebas Saber 11. Además, mantiene el tercer puesto en educación superior, lo que refleja su fortaleza en cobertura y calidad universitaria.



Otro aspecto positivo fue el de sofisticación y diversificación económica, donde subió dos lugares y se posicionó novena gracias a la ampliación de sus mercados de exportación.

Sin embargo, el estudio también expone varios retos. Bucaramanga descendió en los pilares de instituciones, mercado laboral, sistema financiero, sostenibilidad ambiental e innovación. Entre los desafíos más urgentes están mejorar la transparencia en la contratación pública, reducir la informalidad laboral y fortalecer las políticas ambientales, especialmente en el uso eficiente del agua.

“Estos resultados nos reafirman que Santander y su área metropolitana cuentan con una base sólida para competir y atraer inversión, pero también nos invitan a actuar con decisión frente a los retos de sostenibilidad, innovación y transparencia”, señaló Andrés Trillos, director de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Santander.

El informe concluye que Bucaramanga mantiene fortalezas en talento humano, salud y educación, pero debe acelerar los procesos de innovación y sostenibilidad si quiere avanzar hacia una competitividad más moderna e inclusiva.