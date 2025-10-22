Crece rechazo por feminicidio de Cindy Rodríguez en Bucaramanga: piden máxima condena

Con profunda indignación y dolor, la Fundación Mujer y Futuro se pronunció este miércoles tras el feminicidio de Cindy Vanessa Sánchez Rodríguez, una mujer de 32 años asesinada con arma blanca en la madrugada de hoy dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Kennedy, al norte de Bucaramanga.

Según el reporte de las autoridades, el crimen ocurrió hacia las 2:40 de la mañana. La víctima convivía con su pareja sentimental, José Miguel Barrios Galván, de 31 años, quien fue capturado minutos después del ataque y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se habría originado tras una discusión motivada por celos. El agresor, al revisar el teléfono de su pareja y hallar mensajes con su expareja, la atacó con un arma cortopunzante, causándole tres heridas en el cuello que le provocaron la muerte inmediata. Tras el crimen, el hombre huyó y se entregó en el CAI Kennedy.

En un comunicado público, la Fundación Mujer y Futuro condenó enérgicamente el asesinato y recordó que el presunto feminicida tenía antecedentes por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, pese a lo cual el Estado no actuó con la debida diligencia.



“Cindy no pudo defenderse, no pudo pedir auxilio. Su asesinato, cruel y evitable, nos enluta y nos llena de indignación. Detrás de cada feminicidio hay una historia de advertencias ignoradas y violencias que pudieron prevenirse”, expresó la organización.

La Fundación también exigió justicia y acciones efectivas de prevención por parte de las instituciones, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad para no normalizar las violencias y activar las rutas de atención frente a las denuncias.

“Reiteramos el deber de protección de las instituciones y de la Policía, que deben actuar con celeridad, enfoque de género y sensibilidad frente a los casos de violencia”, añadió la organización feminista.

El cuerpo de Cindy Vanessa fue trasladado a Medicina Legal, mientras avanzan las diligencias judiciales contra su agresor.

Con este caso, ya son 11 los presuntos feminicidios registrados en Santander en lo que va del año, según cifras de las autoridades. La Fundación Mujer y Futuro reiteró que “Cindy no es una más, es una menos entre nosotras”, e insistió en que cada vida arrebatada por la violencia machista debe ser motivo de acción urgente y compromiso institucional.