Mujer resultó gravemente herida tras ataque a bala en el barrio Girardot de Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia estremeció a los habitantes del barrio Girardot, en Bucaramanga. Una mujer identificada como Daniela Fernanda Anaya Uribe, de 25 años, fue atacada a bala por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, en hechos que las autoridades investigan como un posible ajuste de cuentas.

El atentado ocurrió en la calle 27 con carrera 2, donde la víctima se encontraba en vía pública. Según testigos, los sicarios llegaron al lugar, y el parrillero descendió del vehículo para disparar en repetidas ocasiones contra la mujer. Luego de cometer el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Anaya Uribe fue trasladada de inmediato al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo atención médica. Presenta heridas por arma de fuego en el tórax, dorso, pelvis, pierna derecha y brazo izquierdo, según el reporte preliminar de las autoridades.

Un mujer resultó gravemente herida tras ser atacada a tiros en el barrio Girardot de Bucaramanga. "Hace 15 días había salido de la cárcel. Podría ser un hecho de venganza", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana #MañanasBlu pic.twitter.com/wpI10klBo2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 23, 2025

Fuentes judiciales revelaron que la víctima había salido de prisión hace apenas 15 días. Durante su reclusión, habría tenido conflictos con otra interna, con quien se habría amenazado de muerte. Las autoridades no descartan que esta situación esté relacionada con el ataque.



De acuerdo con los registros del Sistema Penal Oral Acusatorio, Daniela Anaya tiene antecedentes por lesiones personales, amenazas, extorsión e injuria, lo que refuerza la hipótesis de un posible sicariato vinculado a disputas previas.

En el lugar de los hechos, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y unidades del CTI de la Fiscalía recolectaron tres proyectiles de arma de fuego y adelantan la revisión de cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

Las autoridades intensificaron los operativos en el norte de Bucaramanga, una zona que en las últimas semanas ha sido escenario de varios ataques selectivos atribuidos a ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales.

Hace 24 horas en el norte de Bucaramanga se presentó el feminicidio de Cindy Vanessa Rodríguez, de 32 años. El responsable del homicidio fue capturado. "Es el compañero sentimental de la víctima", dijo el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

También se presentó un ataque sicarial donde murió un taxista. "La víctima tenía varios antecedentes judiciales. El crimen podría ser un ajuste de cuentas", dijo el general Quintero.

Asesinan a taxista en el barrio Villa Helena, norte de Bucaramanga #VocesySonidos https://t.co/XaFdmsISIe — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 22, 2025

La Policía invitó a la comunidad a reportar información confidencial que permita esclarecer los últimos ataques sicariales en Bucaramanga y el área metropolitana.