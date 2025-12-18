En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Autoridades ofrecen $50 millones para ubicar responsables de asesinar a director de la DIAN en Tuluá

Autoridades ofrecen $50 millones para ubicar responsables de asesinar a director de la DIAN en Tuluá

La víctima, oriunda del departamento de Córdoba, fue asesinada cuando hombres armados lo abordaron y le dispararon en varias ocasiones en el barrio El Jazmín de ese municipio vallecaucano.

