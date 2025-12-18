Momento exacto de captura contra exministro Ricardo Bonilla durante audiencia por caso UNGRD

En la noche de este jueves, 18 de diciembre, se registró la captura conta el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, señalado de estar vinculado en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión de Riesgo (UNGRD).

Blu Radio captó el momento en el que es capturado en plena audiencia el exministro de Hacienda tras la orden de una magistrada por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la entidad.