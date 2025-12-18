En vivo
Momento exacto de captura contra exministro Ricardo Bonilla durante audiencia por caso UNGRD

Momento exacto de captura contra exministro Ricardo Bonilla durante audiencia por caso UNGRD

Esto, tras la orden de una magistrada por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

