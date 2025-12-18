Petro defendió a Ricardo Bonilla tras decisión del Tribunal de enviarlo a cárcel: “Es ingenuo”

Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, quien impuso la medida de aseguramiento en contra de los exjefes de las carteras de Hacienda y del Interior, investigados por su presunta participación en el desfalco a la UNGRD. El mandatario defendió a Ricardo Bonilla, asegurando que conoce su trayectoria.

“Yo conozco a Bonilla porque es un profesor de universidad, lo conocemos, y sé de su doctorado en economía y de su obsesión por la teoría económica. Sé también que es ingenuo, le advertí muchas veces eso, ojo la extorsión, pero la extorsión no proviene del extorsionado sino del extorsionista, pero no me meto en eso porque es tema de la investigación”, dijo.

El mandatario no mencionó a Velasco en su intervención y advirtió que cualquier funcionario corrupto saldría del Gobierno. Cabe mencionar que el escándalo de corrupción de la UNGRD salpicó a los funcionarios más cercanos al jefe de Estado. Por un lado, Carlos Ramón González, señalado de ser el cerebro de este entramado de corrupción y quien hoy está prófugo de la justicia en Nicaragua. Por otro lado, Sandra Ortiz, consejera para las regiones; los dos ministros del Gobierno Petro, y Olmedo López, quien fue director de la entidad.

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, UNGRD Fotos: X UNGRD

Por otro, menos cercano, los congresistas Andrés Calle e Iván Name, quienes habrían recibido dineros a cambio de apoyar las reformas en el Legislativo.

