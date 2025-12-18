Petro a mandos del Ejército por ataques en Cauca: “Cualquier incompetencia llevará a cambios”

El presidente Gustavo Petro pedirá explicaciones a los mandos del Ejército en Cauca sobre los recientes hechos de violencia registrados en el municipio de Buenos Aires, que dejaron ocho uniformados asesinados e infraestructura completamente destruida tras horas de hostigamientos.

“Llamaré a los mandos del ejército en la zona para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca. Las órdenes de protección de Buenos Aires y la parte alta de la cordillera occidental en el Cauca y Valle han sido dadas hace semanas, cualquier incompetencia llevará a cambios de los mando”, escribió en su cuenta de X.

En este mismo trino el presidente se refiere a la extradición de alias 'Pipe Tuluá', a quien cabe mencionar todavía no extraditan aunque ya se firmó la orden para que se haga. El mandatario escribió:

“He extraditado a 'Pipe Tuluá', jefe de banda. Y buscamos que la juventud vallecaucana salga voluntariamente de las bandas. Sabemos que en Tulúa hay una gran centro con se apoya en software de la DIAN que ayuda al contrabando. El contrabando es el lavado de dólares de la Cocaína”



Este anuncio del mandatario se da tras un consejo de seguridad en el que se evaluó la crítica situación de orden público en el país con 93 acciones terroristas en 4 días.