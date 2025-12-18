En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Director seccional Dian
Vivian Polanía
Zulma Guzmán
Nacional, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro a mandos del Ejército por ataques en Cauca: “Cualquier incompetencia llevará a cambios”

Petro a mandos del Ejército por ataques en Cauca: “Cualquier incompetencia llevará a cambios”

Este anuncio del mandatario se da tras un consejo de seguridad en el que se evaluó la crítica situación de orden público en el país con 93 acciones terroristas en 4 días.

Publicidad

Publicidad

Publicidad