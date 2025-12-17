En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Refuerzan presencia militar en Buenos Aires, Cauca, tras toma violenta de disidencias

Refuerzan presencia militar en Buenos Aires, Cauca, tras toma violenta de disidencias

Más tropas del Ejército ingresaron al municipio de Buenos Aires, en el Cauca, mientras avanzan operaciones conjuntas con apoyo aéreo y desactivación de explosivos en zonas altas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad