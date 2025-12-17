Refuerzan presencia militar en Buenos Aires, Cauca, tras toma violenta de disidencias

En las últimas horas, el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, ha sido escenario de un amplio despliegue de la Fuerza Pública, en el marco de las operaciones orientadas a recuperar el control territorial y restablecer las condiciones de seguridad para las comunidades. La acción se da tras recientes hechos de alteración del orden público que obligaron a reforzar la presencia institucional en esta zona del departamento.

De acuerdo con información oficial, unidades de la Tercera División del Ejército Nacional avanzan en el ingreso de más tropas al casco urbano y a las áreas rurales del municipio, con el objetivo de apoyar el desarrollo de operaciones militares y brindar protección a la población civil. El dispositivo ha sido fortalecido con varios pelotones adicionales, lo que permite ampliar el control y la vigilancia en puntos estratégicos.

Ataque de Buenos Aires, Cauca Foto: redes sociales

El despliegue operacional cuenta, además, con apoyo aéreo. Aeronaves artilladas del Ejército, junto con capacidades de la Fuerza Aérea y la Policía, realizan sobrevuelos de seguridad y acompañamiento a las tropas en tierra, en una estrategia coordinada para neutralizar posibles amenazas y garantizar la movilidad segura en la zona.

Comunidad

Paralelamente, equipos especializados adelantan labores de desactivación de explosivos en la parte alta del municipio, una de las áreas priorizadas dentro de la operación. Estas acciones buscan reducir riesgos para la población y para las unidades que permanecen en el territorio, en medio de un contexto complejo por la presencia de artefactos que representan un peligro latente.



Las autoridades reiteraron que las operaciones continuarán de manera sostenida, con énfasis en la defensa del territorio y la protección de la vida de los habitantes de Buenos Aires, Cauca, mientras se consolidan las condiciones de seguridad necesarias para el normal desarrollo de las actividades en la región.