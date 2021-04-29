En un partido discreto y con pocas opciones de gol, Millonarios se llevó la victoria sobre el final del encuentro gracias a un solitario tanto del argentino Rodrigo Contreras.El conjunto barranquillero no aprovechó su condición de local y terminó firmando su segunda derrota consecutiva en el comienzo de la Liga BetPlay 2026-II. El campeón defensor y actual bicampeón del fútbol colombiano deberá trabajar durante la semana para recuperar el camino de la victoria.¿Cuándo vuelven a jugar Junior y Millonarios por la Liga BetPlay 2026-II?Millonarios recibirá el próximo martes en el estadio El Campín al Deportivo Pasto por la tercera fecha del campeonato.El equipo embajador, que venía de perder en el debut frente al Atlético Bucaramanga, consiguió una victoria importante en una plaza difícil ante otro de los favoritos al título. Además, Millonarios no ganaba en Barranquilla desde 2022.Junior volverá a jugar hasta el lunes 10 de agosto, cuando visite al Deportivo Pereira. Su compromiso por la tercera jornada frente a Atlético Nacional fue aplazado debido a la realización de la Feria de las Flores en Medellín.El antecedente más reciente entre ambos equipos favorecía al conjunto barranquillero. En el semestre anterior, Junior se impuso 2-1 como visitante frente a Millonarios en el estadio El Campín, en un duelo que terminó siendo clave para la campaña del cuadro rojiblanco.