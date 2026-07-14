Así se disputará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II: ¿cuándo regresa el FPC?

Resta poco para que regrese a la acción el fútbol profesional colombiano en este segundo semestre del 2026. Ya varios equipos movieron sus fichas y anunciaron sus primeros movimientos en los planteles para disputar el torneo en búsqueda de la anhelada estrella de Navidad.

Este segundo semestre lo abrirán Llaneros y Deportivo Pereira el próximo 24 de julio a las 6:10 de la tarde. El choque dará inicio al torneo colombiano, el cual, por ahora, pertenece al Junior de Barranquilla con su reciente bicampeonato ante Atlético Nacional en condición de visitante.

Liga BetPlay // Foto: AFP

Así se disputará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-II

Llaneros vs. Deportivo Pereira — Viernes 24 de julio, 8:15 p. m. Deportivo Cali vs. Jaguares — Sábado 25 de julio, 2:00 p. m. Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional — Sábado 25 de julio, 4:05 p. m. Medellín vs. Pasto — Sábado 25 de julio, 6:10 p. m. Millonarios vs. Bucaramanga — Sábado 25 de julio, 8:15 p. m. Tolima vs. Junior — Domingo 26 de julio, 2:00 p. m. Internacional de Bogotá vs. América — Domingo 26 de julio, 4:05 p. m. Águilas Doradas vs. Santa Fe — Domingo 26 de julio, 6:10 p. m. Alianza vs. Fortaleza — Domingo 26 de julio, 8:15 p. m.

América de Cali debutó con victoria 3-0 ante el Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay 2026-I Foto: X @AmericadeCali

Los primeros movimiento de la Liga BetPlay 2026-II

Los clubes se preparan para disputar el segundo semestre del fútbol colombiano. Por su parte, el campeón sumó a Francisco Fydriszewski, quien deja Medellín y a Pablo Ortiz, como sus primeras fichas para buscar el tricampeonato en Navidad.



Por otro lado, Atlético Nacional tiene listo el regreso de Franco Armani desde River Plate. El portero más ganador del fútbol argentino llegaría en los próximos días a la capital antioqueña para sumarse nuevamente el club que "lo vio nacer".

Millonarios también traerá de regreso a Daniel Ruiz, además de sumar al portero James Aguirre. Asimismo, la gran apuesta de Francisco Chaverra como alternativa en el ataque y la puja con Atlético Nacional por Jesús Rivas del Junior.