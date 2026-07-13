Franco Armani se despidió de River Plate entre lágrimas; confirmó su regreso a Atlético Nacional

Franco Armani puso fin este lunes a una de las etapas más importantes de su carrera al despedirse oficialmente de River Plate. En una emotiva conferencia realizada en el estadio Monumental, el arquero argentino, de 39 años, no pudo contener las lágrimas al decir adiós al club del que siempre se declaró hincha y en el que se convirtió en uno de los máximos referentes de la historia reciente.

"Después de ocho años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño", expresó el guardameta frente a directivos, compañeros y miembros del cuerpo técnico.

Armani llegó a River en 2018 y durante su paso por el equipo conquistó ocho títulos. Entre ellos sobresale la Copa Libertadores de 2018, obtenida tras vencer a Boca Juniors en la recordada final disputada en Madrid, un logro que calificó como el más importante de su trayectoria con el conjunto 'millonario'.

"HASTA SIEMPRE RIVER, NOS VOLVEREMOS A ENCONTRAR. CON TODO MI CARIÑO Y ETERNO AGRADECIMIENTO... FRANCO ARMANI"



🥹 Si sos de River, es imposible que no te emociones con como terminó la conferencia del Pulpo, despidiéndose del club en el que es LEYENDA pic.twitter.com/dlgdq3QVrF — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2026

A ese palmarés se suman dos campeonatos de la liga argentina, tres Supercopas Argentinas, una Copa Argentina, dos Trofeos de Campeones y una Recopa Sudamericana.



Durante su despedida también confirmó que continuará su carrera en Atlético Nacional, club en el que militó entre 2010 y 2017 y con el que conquistó la Copa Libertadores de 2016. Explicó que la decisión estuvo motivada por el deseo de seguir compitiendo, luego de perder la titularidad en River debido a las lesiones sufridas en los últimos meses.

"Nunca esperé esta posibilidad a esta altura de mi carrera. Voy a seguir compitiendo y quiero terminar de la mejor manera mi último año como futbolista", afirmó el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y bicampeón de la Copa América.

En el homenaje de despedida de River Plate, Franco Armani confirmó su regreso a @nacionaloficial "Fue una decisión para seguir compitiendo, jugando (...) nunca esperé que llegara esta posibilidad, Nacional se comunicó y cuando pasan estas cosas, te mueven el piso". pic.twitter.com/G6UdPZzvKq — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🥇🎱🏆 #VUELVEARMANI (@juanchoserrano_) July 13, 2026

River Plate había anunciado oficialmente su salida el pasado viernes y destacó que Armani deja la institución como el arquero con más títulos en la historia del club, tras disputar 366 partidos con la camiseta de la banda cruzada.

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En el acto de despedida, el presidente de River, Stéfano Di Carlo, resaltó el legado del guardameta y aseguró que su nombre permanecerá para siempre en la historia de la institución. "Esta es tu casa. Los ídolos son permanentes y esperamos volver a encontrarnos pronto", expresó el dirigente.