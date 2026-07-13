Supersalud exige plan de choque a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA por demoras en atención

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA implementar un plan de choque para reducir las demoras en la asignación de citas médicas, luego de evidenciar un aumento en las reclamaciones presentadas por los usuarios durante el mes de julio.

La decisión fue anunciada tras analizar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) recibidas hasta el 10 de julio, periodo en el que estas cuatro entidades concentraron el 55,32 % de los casos registrados por la Superintendencia.

Nueva EPS encabeza el listado con 8.328 reclamaciones, equivalente al 14,62 % del total. Le siguen Salud Total, con 8.062 quejas (14,15 %); Sanitas, con 7.576 (13,30 %), y EPS SURA, con 7.546 (13,25 %).

Nueva EPS Foto: https://saluddecaldas.gov.co/

Ante este panorama, la Superintendencia exigió a las EPS adoptar medidas inmediatas para reducir los tiempos de espera en la asignación de citas, descongestionar la agenda de consultas y atender los casos que permanecen represados.

El superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, afirmó que los ciudadanos no deberían tener que acudir a la entidad para lograr la asignación de una cita médica y recordó que este servicio constituye una obligación de las EPS y un derecho de los pacientes.

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El organismo de control advirtió que hará seguimiento permanente al cumplimiento del plan de choque y al comportamiento de las reclamaciones para verificar que las entidades mejoren la oportunidad en la atención.

Asimismo, señaló que, si las EPS no implementan las medidas ordenadas o persisten las demoras en la prestación del servicio, iniciará acciones de inspección, vigilancia y control, y aplicará las medidas administrativas a que haya lugar.