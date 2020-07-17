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Blu Radio  / Superintendencia de Salud

Superintendencia de Salud

Gobernación de Antioquia.jpg
Antioquia

Gobernación de Antioquia cuestionó hallazgos tras inspección de la SuperSalud

Superintendente nacional de salud, Daniel Quintero.
Antioquia

Supersalud revela presuntos hallazgos penales en auditoría a la Gobernación de Antioquia

Encadenado en sede Nueva EPS Bucaramanga.jpg
Antioquia

Al menos 25 hospitales públicos de Antioquia suspenden servicios no urgentes a usuarios de Nueva EPS

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Antioquia

Cirugías en Hospital de Caldas, Antioquia, en riesgo: denuncian cartelización de anestesiólogos

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Caribe

Hospitales públicos del Cesar anuncian paro por la alta cartera que les adeudan las EPS

Superintendente de Salud, Daniel Quintero
Salud

El Fomag le falló al país y a los profesores: la radiografía que entrega el saliente Supersalud

Alcaldía de Medellín.
Antioquia

Ordenan reactivar auditoría de la SuperSalud a la Alcaldía de Medellín

Clínica del Norte en Bello, Antioquia
Antioquia

Clínica del Norte en el municipio de Bello cierra ala de urgencias por deudas de EPS y Adres

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Santanderes

Supersalud inspeccionó la FOSCAL tras denuncia de paciente y mantendrá acompañamiento a su caso

271171_Savia Salud / Foto: Blu Radio
Salud

Savia Salud responde a investigación de la Supersalud por presuntas fallas en atención a menores

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