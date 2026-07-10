River confirma la salida de Franco Armani: ¿todo listo en Atlético Nacional?

Solo falta que Atlético Nacional confirme lo que, en los últimos días, ha sido un rumor y ahora se convierte en realidad: el regreso de Franco Armani tras 8 años en el fútbol argentino. Este viernes, 10 de julio, River Plate confirmó la salida del portero, en donde le agradeció todo lo hecho y lo calificó como una "leyenda" que quedará por siempre en la historia del club.

"Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River", expresó el club millonario en un comunicado.

Franco Armani - Foto: AFP

La despedida fue acompañada por un emotivo video de la carrera de Armani con la camiseta de la banda cruzada, ahora con la disposición de volverse a vestir de verdiblanco como lo hizo entre 2011 y 2018 en donde consiguió la Copa Libertadores en 2016 bajo el mando de Reinaldo Rueda. Pero, además, regresa al fútbol colombiano como campeón del mundo, pues hizo parte de la delegación de Lionel Scaloni que conquistó el planeta en Qatar 2022 al lado de Lionel Messi.

"Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 16 hs en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre", añadieron desde Argentina. Además, se espera que posterior a eso Franco Armani llegue a Medellín para ser presentado y unirse al equipo de Lucas González de cara al segundo semestre del 2026.

