¿A qué jugará Atlético Nacional con Lucas González al mando del equipo?

Este 9 de julio, finalmente, Atlético Nacional presentó a Lucas González como director técnico en propiedad para este segundo semestre del 2026. Por supuesto, la exigencia será alta, en especial tras los malos resultados que dejaron la salida de Diego Arias y Gustavo Fermani en la dirección deportiva.

Ahora, el reto no solo será revertir la situación, sino volver a enamorar al hincha con el fútbol del equipo, tarea que, según González, será su principal prioridad en esta etapa en el conjunto verdolaga tras varios años analizando desde afuera todo lo que representa un club como este.

Aseguró que “siempre jugarán a ganar” sin importar el rival o el contexto en el cual se estén desarrollando las situaciones del partido, pues la idea será “conseguir en algún momento la gloría continental”.

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¿Cómo jugará Atlético Nacional con Lucas González?

En una extensa charla, el técnico bogotano expuso el modelo de juego de Pep Guardiola y como funciona el equilibrio en el ataque y la defensa, referenciado en un punto central: hacer goles para ganar partidos, por ende, títulos.



El objetivo principal será hacer que el equipo sea dueño de la pelota, obligando al rival a darle espacio e idea de juego al plantel a través de la transición de pases en donde se mueven todas las líneas para llegar al área, pues, según él, esta zona es la más letal si se busca marcar, más allá de un gol fuera del área que se puede dar por la genialidad de algún futbolista.

En ese orden de ideas, Nacional apostará por un estilo táctico con alta presión y control de pelota, en donde todos serán protagonistas para que llegue el gol, potenciando así el mediocampo, extremos y delantero con mayores ocasiones en el lapso de los 90 minutos.