Atlético Nacional anuncia a Lucas González como nuevo director técnico del equipo

Atlético Nacional anunció este sábado la contratación de Lucas González como nuevo entrenador del primer equipo, quien regresa al club tras su paso por las categorías juveniles en 2021.

El entrenador bogotano vuelve al club tras haber integrado en 2021 el cuerpo técnico de las categorías juveniles, etapa en la que, según destacó la institución en un comunicado, dejó "huella en procesos formativos que hoy se ven reflejados en jugadores del primer equipo".

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Nacional aseguró que el regreso de González, quien ocupará la vacante que había dejado Diego Arias, responde a una visión de largo plazo, en la que la cantera tendrá un papel central para consolidar el plantel profesional.

"Lucas llega con una propuesta clara: fútbol moderno, atrevido y con madurez táctica. Sus equipos proponen, dominan y generan un fútbol que enamora, porque no se trata solo de ganar sino de cómo se gana", señaló el club en un comunicado.



González, de 45 años, ha dirigido a Águilas Doradas, América de Cali y Deportes Tolima, donde tenía previsto comenzar esta semana la pretemporada de cara al Torneo Clausura y a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El nuevo entrenador estará acompañado por un cuerpo técnico integrado por el exdefensor verdolaga Alexis Henríquez como asistente técnico, Tiago Pina como segundo asistente, Camilo Cartagena como preparador físico y Luis Alejandro Restrepo como analista de datos.