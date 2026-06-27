Esperan unos 12.000 hinchas para partido de Colombia en fanzone de la Selección en Medellín

La Selección Colombia se disputa el primer puesto de su grupo en el partido contra la Selección Portugal, uno de los partidos más apetecidos de la Copa del Mundo y que en Medellín se vivirá de manera intensa en la fanzone que está instalada en el Coliseo Iván de Bedout.

Las estimaciones que se tienen en la ciudad es que durante el compromiso contra el equipo de Cristiano Ronaldo se acerquen más de 12.000 personas a la fanzone en donde en los dos partidos anteriores hubo lleno total.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que toda la logística está lista en la capital de Antioquia para que el último partido de Colombia en la fase de grupos sea visto masivamente.

"En el Coliseo Iván de Beduot, vamos a soñar juntos, a vivir este mundial en familia, entre amigos, con alegría, con cultura del fútbol y con esa pasión que solo tiene nuestra gente", manifestó el mandatario.



Según dieron a conocer las autoridades, el fanzone abrirá cuatro horas antes del partido y se extenderá dos horas después del pitazo final, por lo que se espera una amplia oferta comercial en los alrededores de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Además de estos espacios, la Alcaldía de Medellín invitó a la ciudadanía a disfrutar de forma gratuita de las pantallas gigantes que estarán habilitadas en las 16 comunas y los 5 corregimientos cuando se jueguen los partidos de la Selección Colombia.

Las pantallas estarán habilitadas, por ejemplo, en: Estación Metrocable de Santo Domingo, Cancha La Frontera, Cancha Parque Gaitán, Parque del Calvario, Parque Juanes de La Paz, Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, Cancha Alejandro Echavarría, Parque Boston, Parque La Floresta, Cancha Antonio Nariño, Estación Metro El Poblado, Cancha Campo Amor y Cancha Belén Rincón.