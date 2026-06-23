En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Clan del Golfo
Resultado electoral
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  /  Cristiano Ronaldo: "No me confío. Será un partido díficil contra Colombia"

Cristiano Ronaldo: "No me confío. Será un partido díficil contra Colombia"

El astro portugués ya trabaja en el último partido de la fase de grupos frente a Colombia, un rival al cua ve con respeto a la hora de enfrentar.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

“¡Estoy de vuelta!”, fue la frase que, con entusiasmo, Cristiano Ronaldo lanzó como forma de desahogo este martes tras la victoria vs. Uzbekistán, en especial por las criticas que recibió por el pésimo nivel que mostró en el primer partido de la fase de grupos.

“No hay mal que por bien no venga, dicen por ahí. Hablando de mí… Los récords siempre es bueno vencerlos, pero mi objetivo: ayudar a la selección para lograr sus objetivos. Fue una semana difícil, oscura, parecía que ya estaba fuera del fútbol. Pero soporté, como siempre aguanto. Fue difícil, lo tengo que confesar. Pero estamos de vuelta”, declaró.

Cristiano Ronaldo.jpg
Cristiano Ronaldo //
Foto: AFP

Cristiano Ronaldo no se confía con Colombia

Luego de la victoria, el portugués comenzó su preparación para el último partido de la fase de grupos que, justamente, será contra la Selección Colombia. Si bien se sintió feliz y emocionado por el nivel del equipo, no se encuentra confiado porque sabe que al frente “habrá un rival difícil”.

“Cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Pero cuando van mal, es un retirado o ya está viejo. Siempre será así. Lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia”, puntualizó.

Palabras a las cuales se sumó el técnico de Portugal, Roberto Sánchez, quien dijo que la selección cafetera viene demostrando ser un equipo altamente competitivo en los últimos torneos que ha disputado.

“Colombia no voy a descubrir el gran talento individual. Jugadores que están en buen momento en Europa, que conocemos muy bien y todos sabemos que Colombia adora estar en torneos como Mundiales, son selecciones referencia. Ahora recuperar bien y veremos un gran partido en Miami”, dijo.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Colombia vs. Portugal?

El cierre del Grupo K del Mundial se encuentra programado para el próximo sábado, 27 de junio. El duelo entre colombianos y portugueses se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde (hora colombiana) en Miami.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cristiano Ronaldo

Portugal

Selección Colombia

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad