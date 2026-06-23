Cristiano Ronaldo: "No me confío. Será un partido díficil contra Colombia"

“¡Estoy de vuelta!”, fue la frase que, con entusiasmo, Cristiano Ronaldo lanzó como forma de desahogo este martes tras la victoria vs. Uzbekistán, en especial por las criticas que recibió por el pésimo nivel que mostró en el primer partido de la fase de grupos.

“No hay mal que por bien no venga, dicen por ahí. Hablando de mí… Los récords siempre es bueno vencerlos, pero mi objetivo: ayudar a la selección para lograr sus objetivos. Fue una semana difícil, oscura, parecía que ya estaba fuera del fútbol. Pero soporté, como siempre aguanto. Fue difícil, lo tengo que confesar. Pero estamos de vuelta”, declaró.

Cristiano Ronaldo // Foto: AFP

Cristiano Ronaldo no se confía con Colombia

Luego de la victoria, el portugués comenzó su preparación para el último partido de la fase de grupos que, justamente, será contra la Selección Colombia. Si bien se sintió feliz y emocionado por el nivel del equipo, no se encuentra confiado porque sabe que al frente “habrá un rival difícil”.

“Cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Pero cuando van mal, es un retirado o ya está viejo. Siempre será así. Lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia”, puntualizó.



Palabras a las cuales se sumó el técnico de Portugal, Roberto Sánchez, quien dijo que la selección cafetera viene demostrando ser un equipo altamente competitivo en los últimos torneos que ha disputado.

“Colombia no voy a descubrir el gran talento individual. Jugadores que están en buen momento en Europa, que conocemos muy bien y todos sabemos que Colombia adora estar en torneos como Mundiales, son selecciones referencia. Ahora recuperar bien y veremos un gran partido en Miami”, dijo.

#WorldCup2026 | Cristiano Ronaldo says Portugal achieved its main objective of securing a place in the knockout stage and is now focused on the challenge ahead against Colombia.#Portugal #CristianoRonaldo #Football #teleSUR pic.twitter.com/pu7iS4FsFF — teleSUR English (@telesurenglish) June 23, 2026

¿Cuándo y a qué hora es el partido Colombia vs. Portugal?

El cierre del Grupo K del Mundial se encuentra programado para el próximo sábado, 27 de junio. El duelo entre colombianos y portugueses se llevará a cabo a las 6:30 de la tarde (hora colombiana) en Miami.