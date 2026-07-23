Mundial 2026: la verdad tras las teorías de conspiración contra Argentina

"Algo pasó". Esta es la frase más repetida en redes sociales después de la derrota de Argentina frente a España (1-0) en la final del Mundial 2026, y sirve como punto de partida para numerosas teorías conspirativas que atribuyen el resultado a amenazas, pactos políticos, decisiones arbitrales deliberadas e incluso rituales.

La realidad es que ninguna de ellas presenta evidencias ni pruebas que sostengan esas acusaciones. Algunas contradicen la postura de España; otras manipulan hechos reales, imágenes antiguas o declaraciones sacadas de contexto para construir relaciones causales que no están demostradas. En EFE Verifica exponemos algunas de ellas.



España no dejó sus bases a EE.UU. a cambio del Mundial

Una de las teorías difundidas sostiene que España acordó con Estados Unidos permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para efectuar ataques contra Irán a cambio de ganar el Mundial. Las publicaciones no aportan documentos, testimonios ni información verificable sobre ese supuesto pacto.

Además, esto contradice totalmente la posición oficial comunicada por el Gobierno español varios meses antes de la final. EFE informó el 4 de marzo de que el Gobierno negó "rotundamente" que Estados Unidos esté utilizando las bases militares de Rota y Morón para avanzar en sus ataques a posiciones iraníes y aseguró por primera vez que no lo iban a autorizar.

A día de hoy, EFE Verifica no ha encontrado ningún documento oficial de que el Gobierno haya cambiado su posición en cuanto al uso de sus bases, al contrario de lo que señalan los mensajes desinformadores.



No consta una amenaza de 10 años por la pancarta de las Malvinas

Otra teoría asegura que la FIFA obligó a Argentina a perder la final bajo la amenaza de suspender a su selección durante diez años por haber exhibido una pancarta con el mensaje "las Malvinas son argentinas" después de vencer a Inglaterra en las semifinales.



Un vez más, tampoco se aporta ninguna prueba ni ninguna comunicación de la FIFA que demuestre la existencia de tal amenaza.

Al respecto, la Agencia EFE informó el 16 de julio de que el Reino Unido pidió a la FIFA la apertura de un expediente. Por su parte, la BBC publicó al día siguiente que un portavoz del organismo confirmó que se estaban estudiando sanciones contra Argentina. Sin embargo, a día de hoy no existe ninguna penalización oficial.

El defensa argentino n.º 19 Nicolás Otamendi (izq.) y el centrocampista n.º 11 Giovani Lo Celso muestran una pancarta con el mensaje «Las Malvinas son argentinas» tras ganar el partido de semifinales del Mundial de fútbol de 2026 entre Inglaterra y Argentina, disputado en el estadio de Atlanta el 15 de julio de 2026. AFP

El Código Disciplinario de la FIFA establece que los jugadores y las federaciones pueden ser sancionados por utilizar un acontecimiento deportivo para realizar manifestaciones no deportivas. No obstante, el reglamento no contempla una suspensión de diez años por este hecho, sino advertencias, multas o suspensión de partidos entre otras medidas.

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Hasta ahora, EFE Verifica no ha encontrado pruebas públicas de que la FIFA amenazara a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o a los jugadores con excluir a Argentina diez años ni de que ofreciera retirar una sanción a cambio de perder la final.



Rituales, amenazas y arbitrajes bajo sospecha

Otra teoría presenta la fotografía de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal cuando era un bebé como un supuesto ritual masónico de iniciación o una "transferencia de entidad".

Los mensajes relacionan la escena con patrones numéricos de la final, pero no aportan documentos, testimonios ni elementos verificables que acrediten esa interpretación.

La imagen fue tomada por el fotógrafo Joan Monfort en 2007 para un calendario solidario de UNICEF publicado al año siguiente, como ya comprobó EFE Verifica. La familia de Lamine Yamal participó tras ganar un sorteo organizado en Rocafonda y el bebé fue emparejado con Messi, quien aún no era una estrella mundial.

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Monfort explicó a EFE que la fotografía podía haberse hecho con otro futbolista del Barcelona y que, de haber podido elegir, probablemente la familia habría preferido a jugadores entonces más consolidados, como Ronaldinho, Xavi Hernández o Andrés Iniesta.

El arbitraje también se ha puesto en entredicho por parte de muchos argentinos, hasta tal punto que se han recogido más de 50.000 firmas para que se repita la final del Mundial denunciando una supuesta una actuación "polémica y corrupta" del árbitro, quien, fue "comprado para influenciar el resultado del partido", informó ABC.

Todas estas teorías siguen una lógica parecida: toman frases, imágenes o hechos aislados y los relacionan entre sí después de conocer el resultado para presentar la derrota como parte de un plan oculto. Pero la correlación no implica causalidad, y no, no demuestra que la final estuviese manipulada.