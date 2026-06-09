Este fue el hincha de Junior asesinado afuera del estadio Atanasio Girardot: tenía antecedentes

Pese a un robusto dispositivo de seguridad con más de 1.000 policías y 900 logísticos y que las autoridades adelantaron inspecciones y decomisos de objetos peligrosos antes de la final entre Atlético Nacional y Junior, hubo varios hechos de violencia.

Según el balance de las autoridades hubo incidentes como la agresión al comentarista de Win Sports Juan José Peláez, tres capturados, varias riñas y 20 comparendos, unos por código de Policía y otros por Ley del fútbol.

Por fuera del estadio y en algunos sectores de la ciudad, se registraron algunas peleas entre hinchas, la más grave en inmediaciones del escenario deportivo, exactamente en la carrera 70 con la 47D donde atacaron con arma blanca a Johan Leal Portela, de 22 años, quien al parecer se habría infiltrado como aficionado de Nacional para presenciar el juego, pero era del Junior. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que el joven fue auxiliado en esta zona y trasladado por uniformados hasta un centro asistencial, donde falleció.

"Estamos adelantando los actos investigativos. Allí tenemos unas cámaras de establecimientos de comercio en la carrera 70, de la canalización con 70, y también nos vamos a apoyar con las cámaras que tiene la estación Metro Estadio para lograr la plena y la identificación de este agresor que cometió esta conducta delictiva", indicó.



Por su parte, el secretario de Seguridad Manuel Villa, aseguró que Leal tenía antecedentes judiciales aunque “nada justifica el homicidio”.

"Un ciudadano de Barranquilla con 7 anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, por concierto para delinquir, homicidio, por hurto y por recetación. Puntualmente, ya había sido capturado, el año pasado había sido capturado por estar vinculado a un homicidio de un, al parecer, expolicía. La hipótesis es que fue por no pagar una extorsión", indicó.

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Por lo pronto, Villa aseguró que se tienen avances importantes gracias a los videos que fueron recolectados hasta las 2:00 de la mañana, en los cuales se evidencia lo que ocurrió y quién podría ser el presunto responsable.

De este ya se conocen sus características físicas y que también es un hincha al que le pidió que se entregue a las autoridades: “tarde o temprano tendrá que caer y responder ante la justicia”.