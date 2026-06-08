Nacional vs. Junior EN VIVO: online y gratis la gran final de la Liga BetPlay 2026

Día decisivo para Diego Arias y Atlético Nacional en el marco de la gran final de la Liga BetPlay, que al frente tendrán no solo a un gran equipo como el Junior de Barranquilla, sino que tendrán que remontar un difícil 3 a 0 en contra si desean bordar la estrella y que el proyecto del antioqueño siga firme.

"Lo más importante es empezar desde el minuto 1 con esa ambición de buscar el arco contrario. Que todo el estadio pueda vibrar y eso nos va a llevar al lugar que queremos. Estaremos con nuestra gente y nuestro estadio. En Barranquilla el primer tiempo no salió como lo esperábamos", fueron las palabras del técnico de cara a este apasionante choque.

Nacional vs. Junior X: @nacionaloficial

EN VIVO Nacional vs. Junior HOY: vea aquí la final

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá las emociones de esta gran final del fútbol profesional colombiano entre Atlético Nacional HOY lunes, 8 de junio, frente al Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot.

El compromiso estará EN VIVO, online y gratis a través del canal de YouTube, además de la señal oficial de 89.9 FM para tener al tanto todas las emociones de estos 90 minutos.



¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Junior en la final?

Este duelo se encuentra programado para las 5:00 de la tarde de este 8 de junio, el cual se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. Junior