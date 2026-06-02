¿Franco Armani llegará a Atlético Nacional? Presidente de River Plate se pronunció

El duelo de vuelta de la semifinal vs. Deportes Tolima fue el último para David Ospina con la camiseta de Atlético Nacional y en el fútbol colombiano, por lo tanto, el cuadro verdolaga comenzó la búsqueda de un nuevo guardameta para el próximo semestre y la primera opción es una leyenda de la institución.

Pues Franco Armani y River Plate tendrían cerca el final de su historia, en especial porque el golero argentino no ha tenido minutos en este 2026 y buscaría seguir jugando antes de retirarse de manera definitiva, en donde Atlético Nacional apareció como el principal interesado en traer de vuelta a una de las piezas claves en la conquista de la Copa Libertadores 2016.

Ante estos rumores, el presidente de River, Stefano Di Carlo, en diálogo con TyC Sports habló sobre el futuro del portero y aclaró si en verdad su salida estaría cerca o no, a lo que respondió que "dependerá 100 % de su decisión".

Franco Armani. Foto: AFP.

"Es un ícono del club, el arquero más ganador de la historia del club. Va a acompañar y apoyar siempre, esté donde esté. Incluso, el día que no esté más en River. Es parte de la esencia de la historia de River. Tiene contrato. Y son jugadores, Franco particularmente, que se han ganado el derecho de decidir lo que quieren hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado", dijo, dejando la puerta abierta a la salida de Armani del fútbol argentino.



De concretarse un regreso de Franco Armani a Atlético Nacional, sería una segunda era de una las mayores leyendas del cuadro verdolaga. En 7 años que estuvo entre 2011 y 2018, el argentino conquistó todo con el cuadro verdolaga, incluyendo la mítica Copa Libertadores 2016 en donde fu la máxima figura del equipo, recordando aquella triple atajada vs. Rosario Central, que fue clave en ese titulo.