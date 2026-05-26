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David Ospina confirmó que pasará con su futuro tras su salida de Atlético Nacional

El portero salió llorando en su último partido con la camiseta de Atlético Nacional, dando así por terminada su segunda etapa en Colombia y sin respuestas sobre su futuro.

David Ospina
David Ospina //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 26 de may, 2026

El pasado 23 de mayo, David Ospina disputó su último partido con la camiseta de Atlético Nacional tras su regreso en 2024 y dejando abierta la puerta a un posible retiro para después de la Copa Mundial de la FIFA con la Selección Colombia, a la cual ya se unió a la concentración en Bogotá.

El golero terminó llorando en medios de los gritos y cánticos de ovación de Los del Sur, barra popular del cuadro verdolagas, luego de la clasificación del equipo a la gran final de la Liga BetPlay tras vencer en un aplastante global de 4 a 1 al Deportes Tolima de Lucas González.

¿Se acerca el retiro de David Ospina?

En medio de la concentración en Bogotá, Ospina atendió medios de comunicación y, según reveló Gol Caracol, se refirió a su futuro y confirmó que este fue su último partido con Atlético Nacional, club al que le deseo suerte en la final vs. Junior para obtener la estrella 19 en esta mitad de año.

“Muy emotivo el encuentro contra un buen Tolima, estoy contento por el paso a la final, esperemos conseguir otra estrella para el club. Es mi último partido con Nacional, mi contrato termina en junio, agradecido con esa gran hinchada”, dijo.

Respecto a su futuro, fue claro al decir que “luego del Mundial tomará una decisión” y por ahora disfrutará lo que sería esta última experiencia con la Selección Colombia tras más de 10 años defendiendo los tres palos de la Tricolor.

“Ahora estoy con la selección y el futuro lo analizaré con mi familia, esperar qué propuestas hay y tomaré una decisión”, puntualizó.

Una leyenda colombiana

El legado de Ospina quedará en la historia por su participación con la Tricolor y su travesía por el fútbol europeo. Estuvo en Niza, Arsenal y Napoli, siendo este último su mejor etapa y en donde más partidos disputo de clase mundial como en Champions y Serie A, además, que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

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Un saldo de 588 partidos y varios títulos también se quedarán en el palmarés como jugador, además de 130 partidos con la camiseta de la Selección Colombia, incluyendo en competencias de Copa América y Mundial.

David Ospina en Atlético Nacional (1).jpg
David Ospina en Atlético Nacional //
Foto: Atlético Nacional

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