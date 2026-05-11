El reemplazo de David Ospina en Nacional sería un "sueño hecho realidad" para hinchas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el último capitulo en la carrera de varios futbolistas, entre esos, el portero David Ospina que podría dar “un paso al costado” en su participación con la Selección Colombia y en Atlético Nacional, incluso, algunos asegurando que podría darse su retiro.

Si bien hasta el momento el portero no se ha referido al tema y continúa siendo el líder de la portería verdolaga, en Argentina han dado la versión de que el objetivo del portero sí sería el retiro y el reemplazo vendría desde River Plate, que sería un “sueño hecho realidad” para los hinchas por el significado que tuvo en su paso por el equipo.

David Ospina en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

El reemplazo de David Ospina llegaría desde River

Pese que su deseo en los últimos años ha sido quedarse en el cuadro millonario, según el periodista Hernán Castillo de ‘LoveST’, el regreso de Franco Armania empezó a ser una opción real en Atlético Nacional ante la posible salida de David Ospina.

“Se va en junio. Él entiende que no va a atajar, sino es junio es en diciembre. Porque ya está, se va a Colombia y no se va a retirar. Es a veces es mezcla de información y sensaciones (…) Armani quiere atajar, por eso, en la mesa está en la posibilidad de irse a Atlético Nacional, él quiere terminar su carrera allá”, contó el periodista.



Una noticia que ha sorprendido y emocionado a los hinchas, en especial por esos que sueñan verlo nuevamente con la camiseta verdolaga.

Los impresionantes números de Franco Armani

El golero llegó a Medellín en 2010 desde Deportivo Merlo, pero sumó poco hasta que, en 2012, empezó a tener minutos bajo el mando de Juan Carlos Osorio y en 2013 se había hecho la titularidad del equipo, en donde estuvo hasta 2017 para disputar un total de 249 partidos y con 208 goles recibidos con la camiseta verdolaga.

Su palmarés con Nacional le hizo merecedor de diversos premios, entre esos, la Copa Libertadores con el cuadro paisa en 2016 y la Recopa Sudamericana en 2017, siendo el equipo ideal de la Copa, de la liga colombiana en varias ocasiones y en el equipo ideal de América. Por otro lado, entre sus logros personales reposa el Mundial de la FIFA del 2022 al lado de Messi en Qatar.

Franco Armani Foto: AFP