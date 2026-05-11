La entrevista de Westcol a Álvaro Uribe dejó confesiones, aguardiente y mensajes políticos

El expresidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo una extensa transmisión en vivo junto al streamer Westcol en la que hablaron sobre política, programas sociales, adicciones, seguridad y elecciones presidenciales. La conversación, realizada en una de las fincas del exmandatario, dejó múltiples momentos virales y mostró una faceta más cercana del líder político frente a las audiencias jóvenes.

El encuentro, que duró más de tres horas, estuvo marcado por conversaciones sobre política colombiana, anécdotas personales, confesiones íntimas y momentos que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales. La transmisión ocurrió en una de las propiedades del exmandatario en Antioquia y fue vista por miles de usuarios que siguieron cada detalle del encuentro.

El inicio del stream estuvo marcado por temas políticos y la muerte de Germán Vargas Lleras

La conversación arrancó con referencias a la situación política y de seguridad del país. Uribe habló sobre el asesinato de la concejal del Centro Democrático Mileidy Villada, ocurrido en el Valle del Cauca, y aprovechó para expresar su tristeza por la muerte de Germán Vargas Lleras.

“Pero tengo dos tristezas: la muerte de Germán Vargas Lleras. Siempre estuvo de acuerdo conmigo, pero un líder excepcional, excepcional”, expresó el exmandatario durante la transmisión.



El comentario generó reacciones inmediatas entre los seguidores del stream, especialmente porque el nombre de Vargas Lleras ha estado ligado durante años a distintos episodios clave de la política nacional. Westcol, fiel a su estilo relajado y espontáneo, respondió con humor y preguntas informales que hicieron más distendida la conversación.



Westcol recibió ayuda de Familias en Acción

Uno de los momentos más comentados del encuentro fue cuando Westcol decidió hablar abiertamente sobre su pasado y las dificultades económicas que vivió durante su niñez. El streamer recordó que su familia recibió subsidios del programa Familias en Acción y aseguró que ese apoyo fue importante en momentos complejos.

“Me llegaban 600 mil pesos, creo, cada 3 meses, o eran 900 mil, no me acuerdo”, contó el influencer mientras relataba cómo esos recursos ayudaban a cubrir gastos básicos de su hogar.

El creador digital incluso explicó que gracias a ese dinero pudo comprarse zapatos y comida en algunos periodos de dificultad. La confesión sorprendió a parte de la audiencia, acostumbrada a ver a Westcol rodeado de lujos y cifras millonarias.

Me llegaban 600.000 pesos, creo, cada 3 meses, o eran 900.000, no me acuerdo. Mi mamá fue a la Casa de la Justicia en Itagüí, allá hizo las vueltas para afiliarnos a nosotros en Familias en Acción"

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Uribe aprovechó ese momento para destacar el impacto social del programa. “Yo quise mucho un programa que se llamó Familias en Acción”, dijo el expresidente durante el diálogo.



Uribe mostró su finca y compartió historias personales

Más allá de la política, el exmandatario decidió mostrar parte de la intimidad de su vivienda y recorrer con Westcol diferentes espacios de la finca. Durante el recorrido aparecieron colecciones de sombreros, objetos decorativos, animales y varios recuerdos personales.

El expresidente enseñó algunos sombreros típicos colombianos que ha recibido como obsequio en distintas regiones del país y terminó regalándole uno al influencer. También mostró piezas de arte y muebles tradicionales que conserva en su casa.

Uno de los momentos más inesperados ocurrió cuando Uribe confesó que sufrió el robo de un objeto dentro de la finca. “Tenía una de esas aquí y algún amigo curioso pasó por aquí y se la embolsilló”, comentó entre risas mientras enseñaba una pequeña figura decorativa.

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El aguardiente, las confesiones y las adicciones marcaron otro momento viral

La conversación tomó un tono más relajado cuando Westcol propuso tomar aguardiente junto al exmandatario. Aunque Uribe aceptó brindar, también aprovechó para darle algunos consejos relacionados con el consumo de alcohol.

“Déjese aconsejar del viejo”, le dijo el político colombiano al streamer. Westcol respondió con humor y comentó: “A mí la borrachera me llega al otro día”.

En medio de esa charla, el creador de contenido sorprendió al revelar que en el pasado tuvo problemas relacionados con el consumo de drogas, aunque aseguró que ya no consume sustancias psicoactivas. Uribe reaccionó destacando el cambio del influencer y calificó su proceso personal como algo admirable.

“Es de admirar”, respondió el expresidente durante el diálogo. Ese fragmento del stream fue ampliamente compartido en redes sociales y abrió conversaciones sobre la influencia que tienen actualmente los creadores digitales entre los jóvenes colombianos.

Los ponys, los animales y la rifa solidaria también hicieron parte del encuentro

Otro de los episodios más comentados del stream fue el recorrido por los jardines y establos de la finca. Uribe mostró varios de los animales que tiene en la propiedad, incluidos ponys, pavos reales y gallinetas.

Uno de los ponys recién nacidos terminó robándose la atención de la audiencia y se convirtió en protagonista de múltiples clips virales publicados posteriormente en TikTok y X. El expresidente también explicó algunos nombres curiosos de sus animales. Uno de ellos se llama Amapola, en referencia a la hija de la senadora Paloma Valencia.

“La niña de Paloma es muy resuelta, muy independiente, muy firme”, comentó Uribe mientras hablaba del animal. Durante el recorrido, ambos acordaron realizar una rifa solidaria dirigida a los seguidores del streamer para apoyar una causa social. “Escoja usted la obra social”, le propuso Uribe a Westcol frente a miles de espectadores.

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El expresidente habló de Petro, Iván Cepeda y las elecciones de 2026

La política volvió a ocupar parte importante de la transmisión cuando surgieron preguntas sobre el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y el panorama electoral rumbo a 2026.

Aunque el tono general del stream fue relajado, Uribe dejó ver varias de sus posiciones frente a temas nacionales y aprovechó para enviar mensajes políticos a su audiencia.

Además, el exmandatario sorprendió a varios usuarios al revelar que continúa estudiando idiomas como francés y portugués a sus 73 años, algo que utilizó como ejemplo de disciplina y aprendizaje constante.