Paloma Valencia pide traslado de mesas de votación en zonas rurales por problemas de seguridad

A pocas semanas de la primera vuelta presidencial, continúan las alertas por parte de los candidatos frente a las garantías de seguridad para el desarrollo de los comicios.

La persistencia de enfrentamientos entre grupos armados y las presiones contra la población civil se han evidenciado en regiones como el Catatumbo, el sur de Córdoba, el Norte y Nordeste de Antioquia, así como en el suroccidente del país, donde hay una fuerte incidencia de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Precisamente, sobre el complejo panorama que atraviesan Cauca y Valle del Cauca volvió a pronunciarse desde Medellín la candidata Paloma Valencia, quien fue enfática al pedir el traslado de mesas de votación ubicadas en zonas rurales hacia los cascos urbanos, con el fin de garantizar este derecho.

"Ese es el fraude que está enfrentando Colombia, donde los colombianos no los quieren dejar votar libremente. Pedimos, suplicamos que las mesas de todos los corregimientos apartados se trasladen a las cabeceras municipales y que haya garantías", afirmó.



El pronunciamiento de Valencia se da también en medio de recientes denuncias que evidencian dificultades para el desarrollo de su campaña en zonas rurales de municipios como Dagua, Jamundí, Buenaventura y Guacarí.



Sobre las denuncias

Se ha conocido mediante patrullajes y panfletos que grupos armados estarían orientando el voto en estos territorios, una situación que Valencia calificó como preocupante. A esto se suman versiones sobre un posible atentado en su contra y el presunto hackeo de sus comunicaciones con el ministro del Interior, Armando Benedetti, relacionadas con su esquema de seguridad.

Durante su visita a la capital antioqueña, Valencia aseguró que no se siente totalmente segura para desarrollar sus actividades políticas y afirmó que, hasta el momento, ni el Gobierno nacional ni los organismos de seguridad del Estado se han comunicado con ella frente al presunto hackeo, situación que ya fue denunciada penalmente por el abogado Jaime Lombana en representación suya.