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Blu Radio  / Política  / Jaime Lombana presentará denuncia por presunto hackeo al celular de Paloma Valencia

Jaime Lombana presentará denuncia por presunto hackeo al celular de Paloma Valencia

La senadora y candidata del Centro Democrático denunció que algunos de sus chats habrían sido filtrados.

Paloma Valencia
Paloma Valencia.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 7 de may, 2026

El abogado Jaime Lombana va a presentar ante la Unidad de Delitos Informaticos de la Fiscalía una denuncia por el presunto hackeo al celular de la senadora y candidata Paloma Valencia.

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A la campaña de la senadora del Centro Democrático llegó información según la cual algunas de sus conversaciones privadas habían sido filtradas, entre esas unas con el ministro del interior, Armando Benedetti.

Valencia ha explicado que las conversaciones con Benedetti son de carácter institucional y que se han dado especialmente por los temas de seguridad.

Armando Benedetti.
Ministro del Interior, Armando Benedetti.
Foto: AFP.

Valencia, por medio de su cuenta de X, anunció anoche que le había otorgado poder a Lombana para asumir su defensa.

“Acabo de darle poder al abogado Jaime Lombana para que se investigue el posible hackeo de mi teléfono en plena campaña. Necesitamos saber si es cierto y quién lo está haciendo, porque no es un tema menor”, dijo Valencia.

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