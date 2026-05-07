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Hallan dron cargado con explosivos a pocos kilómetros de CATAM en Bogotá; guiado por fibra óptica

El artefacto, atribuido al frente ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc, fue ubicado a pocos kilómetros de la base aérea militar. Expertos antiexplosivos lograron desactivarlo antes de que fuera detonado.

Hallan dron cargado con explosivos a pocos kilómetros de CATAM en Bogotá
Hallan dron cargado con explosivos a pocos kilómetros de CATAM en Bogotá
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 7 de may, 2026

En las últimas horas se registró hallazgo de un dron acondicionado con explosivos improvisados en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El dispositivo, ubicado en inmediaciones del río Bogotá y a solo 5,4 kilómetros de la rampa militar de CATAM, tenía un sistema de adecuación no convencional con fibra óptica para guiado, una modalidad que, según las autoridades, busca evadir los sistemas de inhibición electrónica.

De acuerdo con información preliminar, el artefacto sería del frente Carlos Patiño, una de las estructuras de las disidencias de las Farc señaladas de emplear drones explosivos en diferentes regiones del país.

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El hallazgo se produjo luego de información suministrada por la Fiscalía de Popayán, que alertó sobre posibles coordenadas de lanzamiento en la capital. En la zona fueron encontrados elementos tipo cambuche y, tras labores de correlación de imágenes y rastreo, las autoridades localizaron el dron adaptado junto a la batería y la carga explosiva separada del fuselaje.

Expertos antiexplosivos lograron desactivarlo antes de que fuera detonado.
Expertos antiexplosivos lograron desactivarlo antes de que fuera detonado.
Foto: suministrada

Durante la inspección técnica, expertos antiexplosivos detectaron una compleja adecuación artesanal compuesta por tubería plástica, cableado especial y un carrete de fibra óptica conectado al sistema de guiado. El explosivo estaba contenido en un tubo de PVC con detonador improvisado en jeringa y contenía aproximadamente 258 gramos de explosivo tipo C4, material con alto poder destructivo.

Dron cerca del aeropuerto con explosivos El artefacto sería del frente Carlos Patiño
Dron cerca del aeropuerto con explosivos. El artefacto sería del frente Carlos Patiño
Foto: suministrada

Las autoridades realizaron la desactivación controlada del artefacto y posteriormente entregaron los elementos al CTI de la Fiscalía para el inicio de los actos urgentes y la cadena de custodia. Las autoridades también relacionan este caso con otros hallazgos recientes de drones explosivos registrados el pasado 25 de abril en Popayán, Cauca, y en Apiay, Meta, lo que incrementó las alertas por el uso de esta modalidad por parte de grupos armados ilegales.

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