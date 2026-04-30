Cero y van dos; otro dron afecta la operación aérea en el aeropuerto El Dorado

Un nuevo episodio de un dron sobre la pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá afecta el itinerario y la operación aérea de la terminal. La Aeronáutica Civil confirmó que a las 5:20 a. m. del jueves 30 de abril fue detectado un dron que volaba en el sector de Engativá muy cerca al aeropuerto, por lo cual, por 24 minutos, la operación aérea estuvo restringida mientras se hacía la verificación en pista.

La autoridad aérea afirma que por lo menos dos vuelos, uno que venía de Santiago de Chile (LA 572) y el vuelo AV 9366 de Avianca desde Cali hacia Bogotá, tuvieron que hacer una “aproximación frustrada”, es decir, abortar el aterrizaje sobre la pista de El Dorado.

“Por esta situación, dos aeronaves (LA572 SCL y AV9366 CLO) debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional. Se activó el protocolo de seguridad. Desde las 5:44 a. m., la operación del aeropuerto se encuentra normalizada”, concluyó la entidad.

Aeropuerto Internacional El Dorado Foto: suministrada

Tras la verificación, a las 5:44 a. m. la operación aérea retomó su actividad. Sin embargo, no es la primera vez que sucede; es más, esta semana, el martes 28 en la tarde, se registró otro caso de presencia de dron sobre El Dorado.



De acuerdo con la Aerocivil, la operación ese día tuvo que ser detenida durante 45 minutos. Por ahora, en ambos casos, según la autoridad aérea, la detención de la operación se hace por protocolos de seguridad, afirmando que la seguridad aérea no ha estado en riesgo.

“Sobre las 18:36 horas, se detectó la presencia de un sistema de aeronave no tripulada (dron) sobrevolando la plataforma internacional. Ante este hecho, y siguiendo los más estrictos estándares internacionales de seguridad operacional, se procedió a la suspensión inmediata de despegues y aterrizajes para salvaguardar la integridad de las aeronaves y los pasajeros”, confirmaron en un comunicado.