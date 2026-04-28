Operaciones del aeropuerto El Dorado fueron suspendidas durante 45 minutos por un dron

Minutos de tensión se vivieron en la tarde de este martes, 28 de abril, en el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá cuando sus operaciones tuvieron que ser suspendidas ante una situación que, según la Aeronáutica, podía poner en riesgo a los trabajadores y viajeros.

Sobre las 6:30 de la tarde, se informó sobre la presencia de un dron en la pista internacional y, ante esto, tuvieron que suspender de manera inmediata las operaciones en esta zona y se mantuvieron así por aproximadamente 45 minutos.

“Debido a los protocolos de inspección y a la necesidad de asegurar un área libre de obstáculos, las operaciones aéreas permanecieron detenidas en tierra durante 45 minutos. Una vez superada la novedad y verificado el perímetro por parte de las autoridades, se reanudaron las operaciones. Si bien la terminal aérea ya opera con normalidad, invitamos a todos los viajeros a ponerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos e itinerarios, ante posibles cambios o reprogramaciones derivados de la contingencia”, informó la Aeronáutica Civil a través de comunicado.

Pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá Foto: Blu Radio

De esta situación también se pronunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que en el momento que se supo de este dron sobre la pista, se activó la búsqueda visual y con sistemas anti-dron de CATAM, sin encontrar rastros en los sistemas, por lo tanto, se aseguró la seguridad en la central al igual que de los trabajadores y viajeros.



“La Aeronáutica Civil reitera a la ciudadanía que el uso de drones en zonas aledañas a los aeropuertos está estrictamente prohibido y representa un riesgo grave para la aviación. Las autoridades competentes ya adelantan las investigaciones para identificar al operador del dispositivo y aplicar las sanciones correspondientes”, puntualizaron.

Los viajeros que hayan presentado problemas con sus vuelos y/o suspensiones, deberán comunicarse con sus aerolíneas, las cuales deberán solucionar cualquier tipo de situación debido a esto.