Aerocivil insiste que no hubo riesgos en El Dorado: separación entre aviones fue segura y controlada

La Aeronáutica Civil de Colombia entregó su informe final sobre la maniobra de aproximación frustrada ocurrida el pasado 19 de abril en la noche en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según la entidad, tras un análisis detallado de 100 imágenes de radar, el evento fue manejado de forma coordinada y controlada desde el inicio de la aproximación hasta el aterrizaje.

De acuerdo con el reporte, la situación se presentó en medio de una alta cantidad de vuelos y el cierre preventivo de la pista 32 derecha. Esto obligó a que todas las operaciones de aterrizaje se trasladaran a la pista 32 izquierda, lo que aumentó la carga operativa en ese momento.

En ese contexto, una aeronave de Qatar Airways redujo su velocidad en la fase final de aproximación. Al mismo tiempo, un avión de Lufthansa venía en otra fase del vuelo con mayor velocidad, lo que generó una cercanía entre ambas aeronaves.

Según la Aerocivil, esa proximidad fue de una milla náutica en distancia horizontal y cerca de 1.200 pies en diferencia vertical en un primer momento. Sin embargo, desde la torre de control se confirmó que la tripulación de Lufthansa tenía contacto visual con el otro avión y conocía su ubicación.



Frente a esta situación, los pilotos de Lufthansa decidieron realizar una aproximación frustrada, es decir, suspender el aterrizaje y volver a elevarse. Este procedimiento, según expertos, es normal en la aviación y se aplica como medida preventiva cuando las condiciones lo requieren.

Foto: Aerocivil.

La Aeronáutica Civil insistió en que todas las maniobras se realizaron bajo estándares internacionales de seguridad. Durante el proceso, siempre se mantuvo una distancia mínima de una milla náutica entre las aeronaves, altitud mínima requerida, mientras que la separación vertical pasó de 1.500 pies al inicio a 3.000 pies en el momento en que ambas coincidieron en altura.

Además, la entidad señaló que en todo momento hubo control y comunicación permanente con el personal de tránsito aéreo, lo que permitió manejar la situación sin que se presentara riesgo para los pasajeros ni las tripulaciones.

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Como resultado de la maniobra, cuando los aviones coincidieron en el mismo punto vertical, ya existía una separación segura de 3.000 pies, lo que confirma que el procedimiento se ejecutó dentro de los parámetros establecidos.

Frente a este caso, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, pidió total claridad en la información entregada a la ciudadanía. Señaló que la Aerocivil debe comunicar de manera oportuna todos los avances de la investigación y mantener informados a los colombianos.

Además, la ministra solicitó a la Contraloría General de la República de Colombia acompañar las investigaciones y realizar auditorías a los procesos de la Aerocivil, incluyendo contratos y licitaciones. El objetivo, explicó, es garantizar transparencia y asegurar el buen funcionamiento de la infraestructura aérea del país, como pistas, torres de control y aeropuertos.