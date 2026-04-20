¿Qué está pasando en El Dorado? Sindicato de controladores alerta por falta de infraestructura

El incidente aéreo ocurrido en el aeropuerto El Dorado volvió a encender las alertas sobre la operación en la principal terminal del país. Aunque no hubo consecuencias graves, la cercanía entre dos aeronaves en plena aproximación dejó en evidencia tensiones en el sistema.

Todo ocurrió cuando un avión de Qatar Airways ya estaba aterrizando y otro de Lufthansa venía detrás. Al confirmar que ambos iban hacia la misma pista, el piloto de Lufthansa decidió abortar la maniobra y ejecutar una aproximación frustrada, una decisión que evitó un posible accidente.



Pilotos advierten fallas en infraestructura de El Dorado

Para Simón Cadavid, presidente de ACDAC, lo ocurrido no puede leerse como un hecho aislado. Aunque explicó que estas maniobras hacen parte de los protocolos de seguridad, también dejó claro que hay problemas de fondo. “Sí hay que levantar la mano y hay cómo mejorar estas… en este caso, por ejemplo, la infraestructura”, dijo en Mañanas Blu, al referirse a las condiciones actuales del aeropuerto.

Cadavid fue más directo al señalar el punto crítico: “Es un eslabón que debe fortalecerse”. Según explicó, la infraestructura es uno de los cuatro pilares de la seguridad aérea, junto con los pilotos, los controladores y las aeronaves.

Foto: Fly Radar

Alto tráfico y presión sobre la operación aére

El Capitán también puso sobre la mesa el crecimiento del tráfico en Bogotá, que hoy está al nivel de grandes aeropuertos del mundo. “La afluencia de tráfico en Bogotá es de las más altas del mundo”, aseguró.

Ese aumento, explicó, exige mejores herramientas para evitar incidentes. Aunque destacó el nivel de entrenamiento de pilotos y controladores, insistió en que no es suficiente si no se acompaña de inversión.

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“Cuando uno falla, entonces deben salir los otros”, afirmó, al explicar que el sistema funciona como una cadena en la que cada parte compensa posibles errores.

Cadavid incluso planteó una medida de fondo: reducir la operación si no hay mejoras. “Si hay que bajar la talanquera para que no haya más afluencia de tráfico mientras no se mejora la infraestructura, se debe hacer”, dijo.

El episodio se suma a otros registrados en los últimos meses en El Dorado. Aunque la Aeronáutica Civil lo calificó como un procedimiento normal, desde el sector de pilotos insisten en que la repetición de estos casos muestra la necesidad de ajustes. Por ahora, la seguridad se ha mantenido gracias a la reacción de las tripulaciones. Pero el mensaje es claro: sin mejoras en infraestructura, el margen de error se reduce cada vez más.