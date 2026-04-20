Grabación de torre de control de El Dorado evidencia riesgo de choque entre dos aviones: así pasó

Una grabación de la torre de control del aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional El Dorado, revelada en el programa Mañanas Blu 10:30, con Camila Zuluaga, puso en evidencia un incidente operacional entre dos aeronaves comerciales durante la tarde del 19 de abril de 2026.

De acuerdo con el audio difundido, correspondiente a la frecuencia de la torre de control hacia las 6:53 p. m., dos aeronaves —una de Qatar Airways Cargo y otra de Lufthansa— se encontraban en fase de aproximación para aterrizar en la pista 32 izquierda del aeropuerto.

¿Qué dice el audio? (traducción)

En la grabación original, en inglés, se escuchan varias comunicaciones clave entre la torre de control y las tripulaciones. Traducido al español, el intercambio principal es el siguiente:

“Lufthansa 542, can you confirm the preceding aircraft is going also 32 left?”

→ “Lufthansa 542, ¿puede confirmar que la aeronave precedente también va a la pista 32 izquierda?”

→ “Lufthansa 542, ¿puede confirmar que la aeronave precedente también va a la pista 32 izquierda?” “Same, same runway, 32 left.”

→ “Afirmativo, misma pista, 32 izquierda.”

→ “Afirmativo, misma pista, 32 izquierda.” “Going around Lufthansa five four two.”

→ “Iniciando aproximación frustrada, Lufthansa cinco cuatro dos.”

→ “Iniciando aproximación frustrada, Lufthansa cinco cuatro dos.” “Lufthansa five four two heavy, roger. Continue, go around according to procedure. Climb to one three thousand feet.”

→ “Lufthansa cinco cuatro dos pesado, recibido. Continúe, ejecute aproximación frustrada según procedimiento. Ascienda a trece mil pies.”

→ “Lufthansa cinco cuatro dos pesado, recibido. Continúe, ejecute aproximación frustrada según procedimiento. Ascienda a trece mil pies.” “Lufthansa five four two, according the procedure, climb to one three thousand feet.” →

→ “Lufthansa cinco cuatro dos, de acuerdo con el procedimiento, ascienda a trece mil pies.”



Estas comunicaciones confirman que la aeronave de Qatar tenía autorización para aterrizar, mientras otra aeronave, en este caso de Lufthansa, se encontraba en la misma secuencia de aproximación.



Desarrollo del incidente según el audio

Según lo explicado en el programa, el avión de Lufthansa, que venía detrás en la aproximación, logra identificar visualmente que la aeronave de Qatar Airways ya estaba ocupando la pista para aterrizar. Ante esto, la tripulación consulta con la torre de control para confirmar que ambas aeronaves estaban siendo dirigidas a la misma pista.

Tras recibir confirmación, la tripulación decide ejecutar una maniobra de seguridad conocida como aproximación frustrada, que consiste en abortar el aterrizaje y retomar altura para reintentar la maniobra posteriormente. La torre de control autoriza esta acción e instruye a la aeronave a ascender nuevamente, lo que permite mantener condiciones seguras durante toda la operación.



Versión de Lufthansa sobre el incidente en El Dorado

La aerolínea Lufthansa Group se pronunció oficialmente sobre el incidente ocurrido durante la aproximación al aeropuerto Aeropuerto Internacional El Dorado, en el que estuvo involucrado el vuelo LH 542.

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En un comunicado, la compañía confirmó que se trató de un encuentro cercano en fase de aterrizaje, en medio de cambios operacionales en la terminal aérea: “Podemos confirmar que anoche se presentó un incidente durante la aproximación a Bogotá, en el que se produjo un encuentro cercano entre el vuelo LH 542, un Boeing 787-9 procedente de Frankfurt, y un avión de carga durante el aterrizaje en el aeropuerto de El Dorado".

Según explicó la aerolínea, la situación se originó por ajustes en la operación aeroportuaria: “Según Aerocivil, debido al cierre temporal de una pista, todo el tráfico fue desviado repentinamente a otra pista, lo que provocó que el avión de carga operara por debajo de la altura de aproximación requerida, dando lugar a una separación reducida.”

La compañía destacó que la tripulación actuó conforme a los protocolos internacionales de seguridad aérea: “De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos, nuestra tripulación inició una maniobra de aproximación frustrada. Se trata de un procedimiento estándar y de precaución, y la situación se gestionó de forma adecuada y profesional.”



La explicación de la Aeronáutica Civil

Tras la difusión del audio, la Aeronáutica Civil de Colombia emitió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como un “evento operativo” y explicó el contexto técnico. Según la entidad, la pista 32 derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave. Esto obligó a redirigir todos los aterrizajes a la pista 32 izquierda.

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Este cambio de instrucción generó una reducción de velocidad en las aeronaves en aproximación, lo que disminuyó la distancia horizontal entre los dos aviones. No obstante, la Aeronáutica Civil aseguró que en todo momento se mantuvo una separación vertical controlada y segura.

Asimismo, explicó que la decisión de la tripulación de Lufthansa de realizar una aproximación frustrada corresponde a un procedimiento estándar en la aviación mundial, diseñado para garantizar la seguridad cuando las condiciones lo requieren. Finalmente, la autoridad aeronáutica concluyó que el evento fue gestionado bajo control y que no representó un riesgo real para la seguridad de los pasajeros ni de las tripulaciones, insistiendo en que este tipo de maniobras forman parte de los protocolos normales de operación aérea.

