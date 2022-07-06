Un reportaje publicado por el diario británico Financial Times encendió las alarmas sobre la evolución del conflicto armado en Colombia al señalar que organizaciones narcotraficantes y grupos ilegales estarían aprovechando la guerra en Ucrania para adquirir conocimientos avanzados en el manejo de drones de combate.Según la investigación, la principal preocupación es que las Fuerzas Militares colombianas estarían perdiendo el monopolio del control de su espacio aéreo frente al rápido desarrollo tecnológico de los grupos armados ilegales.Excombatientes y exmilitares colombianos se entrenan en UcraniaEl reportaje señala que ciudadanos colombianos que se incorporaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania han coincidido con exparamilitares, exguerrilleros y exsoldados colombianos que también participan en ese conflicto, donde aprenden tácticas modernas de guerra y, especialmente, el manejo de drones.De acuerdo con la publicación, la experiencia adquirida en el campo de batalla ucraniano podría trasladarse posteriormente al conflicto colombiano, tal como ocurrió con la revolución tecnológica que estos dispositivos han generado en la guerra entre Ucrania y Rusia.Ministro de Defensa reconoce el auge del uso de dronesEl principal entrevistado del reportaje es el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien reconoce que el uso de drones por parte de estructuras criminales ha crecido de forma acelerada y que los delincuentes han logrado adaptarse rápidamente a esta tecnología.La investigación explica que las autoridades colombianas han adoptado algunas medidas para contener la amenaza, entre ellas restricciones a la importación de drones y el desarrollo de sistemas para interferir las frecuencias utilizadas por estos dispositivos.Sin embargo, el Financial Times sostiene que existe una importante debilidad en la estrategia del Estado: la falta de mecanismos para controlar el regreso al país de personas que recibieron entrenamiento especializado durante la guerra en Ucrania.La siguiente amenaza: drones con comunicaciones cifradasOtro de los aspectos destacados por el diario británico es el avance de los llamados drones de visión en primera persona (FPV), capaces de impactar directamente un objetivo y detonar al contacto.Actualmente, según el reportaje, estos dispositivos aún presentan una ventaja para las Fuerzas Armadas colombianas porque los grupos criminales no disponen de sistemas avanzados para cifrar la comunicación entre el operador y el dron, una tecnología que dificulta la interferencia electrónica.No obstante, la publicación advierte que, si las organizaciones narcotraficantes logran incorporar ese tipo de tecnología, la brecha tecnológica entre el Estado y los grupos ilegales podría reducirse significativamente, incrementando los riesgos para las operaciones militares y de seguridad.El reportaje concluye que la guerra en Ucrania no solo está transformando los conflictos en Europa, sino que también está modificando las dinámicas del crimen organizado en otros países, como Colombia, donde el uso de drones ya se perfila como uno de los principales desafíos para las autoridades en materia de seguridad.