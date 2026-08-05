MinDefensa radicará proyecto de ley para regular uso de drones y modificar régimen disciplinario

El Ministerio de Defensa presentará ante el Congreso un paquete de cuatro proyectos de ley con los que busca actualizar el marco jurídico de la Fuerza Pública, mejorar las condiciones de los soldados e infantes de Marina profesionales, regular el uso de drones y fortalecer los beneficios para los veteranos militares y de la Policía.

La radicación se realizará a las 2:30 de la tarde en el Salón de Prensa del Senado, y las iniciativas serán distribuidas entre el Senado y la Cámara de Representantes para iniciar su trámite legislativo.

Uno de los proyectos propone un nuevo Código Disciplinario Militar, que será radicado en la Comisión Primera del Senado. La iniciativa busca modernizar el régimen disciplinario de las Fuerzas Militares, ajustándolo a los estándares constitucionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de fortalecer las garantías del debido proceso para el personal uniformado.

Ante la Comisión Segunda del Senado también será presentado el proyecto del Estatuto de Soldados e Infantes de Marina Profesionales, con el que se pretende actualizar las normas que regulan su carrera. La propuesta contempla medidas relacionadas con el bienestar, la formación, los ascensos y las condiciones laborales de quienes integran estos cuerpos de la Fuerza Pública.



En la Cámara de Representantes serán radicadas otras dos iniciativas. La primera busca establecer un marco legal para el uso de drones y sistemas antidrones, definiendo reglas para su operación y mecanismos para prevenir su utilización en actividades ilícitas, así como fortalecer las capacidades de respuesta frente a amenazas que involucren este tipo de tecnologías.

La segunda corresponde a una reforma a la Ley de Veteranos, con la que el Gobierno busca ampliar las medidas de atención, reconocimiento y bienestar para los integrantes retirados de la Fuerza Pública y sus familias.