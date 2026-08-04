Capturan a expareja de la patinadora Laura Valentina Lozano por presunto feminicidio

En la tarde de este martes, 4 de agosto, fue capturado José David López, presunto responsable del feminicidio de su expareja, la patinadora Laura Valentina Lozano. Este crimen ocurrió en febrero pasado en el barrio Cedritos, Bogotá.

En el momento de la captura, se puede observar al señalado con una bata desechable azul, sentado en una camilla, pues esta acción se hizo efectiva en una clínica en el norte de la capital.

Captura a expareja de la patinadora Laura Valentina Lozano por presunto feminicidio Foto: suministrada

Vale recordar que López ya había recuperado su libertad en febrero del 2026 por decisión de un juez de control de garantías. Sin embargo, la Fiscalía realizó una adición a la imputación de cargos durante una audiencia celebrada el pasado 31 de julio, tras lo cual solicitó una nueva medida de aseguramiento. La petición fue aceptada por la jueza 32 de control de garantías de Bogotá, quien consideró que el procesado representa un peligro para la sociedad.

La decisión judicial se sustentó en los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, que para la jueza constituyen serios indicios de la presunta responsabilidad de José David López en la muerte de Laura Valentina Lozano, ocurrida en la madrugada del 21 de febrero. Entre las evidencias figura el testimonio del conductor de un vehículo de plataforma que aseguró haber llevado a la joven hasta la vivienda del hoy capturado la noche del 20 de febrero. De acuerdo con su relato, permaneció esperando durante varias horas, pero la patinadora nunca volvió a salir del inmueble.



Además, la jueza tuvo en cuenta los comportamientos celotípicos que, según la investigación, el procesado mantenía durante la relación sentimental con la deportista. Esos antecedentes hicieron parte de la valoración que llevó a imponer nuevamente una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial por el presunto feminicidio.



¿Qué dice la familia de la víctima?

Nancy Torres, madre de Laura Valentina Lozano, entregó detalles sobre lo sucedido durante una conversación en el pódcast Más allá del Silencio. Allí recordó que, según le fue informado, cuando el padre de José David López ingresó al apartamento y encontró a la joven sin vida, evitó que su hijo se lanzara por una ventana al decirle: "No se vaya a tirar, que Valentina se está haciendo la muerta".

La madre de la víctima también aseguró que su hija le manifestó al conductor de la aplicación que la transportó esa noche que quería terminar la relación porque se sentía manipulada y controlada por López.

Asimismo, sostuvo que el hoy procesado habría ejercido violencia psicológica y económica contra Laura Valentina Lozano y que incluso utilizaba la mascota que compartían como una forma de presión para mantener contacto con ella.