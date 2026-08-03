"Eso de un solo golpe no se muere": los escalofriantes chats del feminicidio de María Camila Potosí

La Fiscalía General de la Nación reveló, durante las audiencias preliminares, los chats que, según la investigación, evidencian cómo fue planeado el feminicidio de María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo de su hija Alahia, crimen ocurrido el pasado 16 de julio en Cali ,Valle del Cauca.

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, señalados de participar en la planeación y ejecución del homicidio.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó conversaciones extraídas de los teléfonos celulares de los procesados. De acuerdo con el ente acusador, los primeros contactos entre Yulieth Angulo y Kevin Alexis López Orozco comenzaron el 24 de junio de 2026, cuando ella le preguntó: “¿Cuánto le cobra por enseñarle a manejar un arma?”.

Dos días después, según la Fiscalía, la mujer volvió a escribirle preguntándole “si conoce a alguien que haga cositas malas”, porque necesitaba “retener una persona por un día. Es una mujer”.



López respondió: “Sí, obvio”. Posteriormente, Yulieth explicó el motivo: “Le quiero meter ese susto porque por culpa de ella perdí mi bebé hace poco”.

Las conversaciones continuaron el 3 de julio. Según la Fiscalía, en ese momento la planeación ya incluía la forma de desaparecer el cuerpo. En la audiencia se leyó que “Yulieth le pregunta a López que dónde la van a meter. Como respuesta, López le dice que ‘la metemos a esa invasión de Santa Helena’”, lugar que coincide con la comuna donde posteriormente fue hallado el cadáver de María Camila.

El ente acusador también expuso que la mujer buscó la manera de inmovilizar a la víctima antes del crimen. En uno de los mensajes preguntó “si sabe con qué la puede dormir, porque necesita tenerla unas horitas y dormirla”, a lo que, según la Fiscalía, López respondió afirmativamente.

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Para el 9 de julio, las conversaciones se centraron en el costo del crimen. La Fiscalía indicó que Yulieth insistía en que el hecho debía ejecutarse rápidamente y que, incluso, negoció el pago.

En los chats, López le explicó que se necesitaba una fotografía de la víctima y conocer su ubicación. Después de escuchar el valor exigido, la mujer respondió que “de un millón no pasa”, dinero que, según la investigación, pretendía conseguir vendiendo su motocicleta.

Finalmente, el 16 de julio, día del crimen, la Fiscalía aseguró que los mensajes confirmaron la ejecución del plan. En uno de ellos quedó consignada la frase: “Lo hecho, hecho está”.

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Paralelamente, el ente investigador presentó conversaciones sostenidas entre Yulieth Angulo y una persona identificada como “SH”, quien, según la investigación, correspondería a Nitzon Stiven Mondragón Cuero.

En esos chats, la Fiscalía aseguró que el procesado escribió:

“Vea, en esa casa se muere ella de una vez”, a lo que Yulieth respondió que solo quería evitar que los vecinos observaran cuando fueran por la víctima.

Posteriormente manifestó: “Con un golpe ella no se duerme”, refiriéndose, según el ente acusador, a que la víctima no moriría con una sola agresión. SH respondió que “eso de un solo golpe no se muere, eso solo se ve en las películas”, mientras, según la Fiscalía, Yulieth reaccionó con mensajes de risa.

Las conversaciones también muestran, de acuerdo con la Fiscalía, que existieron instrucciones para ocultar el cuerpo. En uno de los mensajes, SH escribió:

“Compre unas sábanas negras o oscuras para envolverla en ella”, haciendo referencia a cubrir el cadáver para evitar que la sangre llamara la atención. La Fiscalía resaltó que, durante la inspección técnica, el cuerpo de María Camila fue encontrado envuelto en varias cobijas sujetas con un cable de parabólica.

Además, el ente acusador expuso que SH solicitó el aumento del dinero pactado al escribir que “el contrato criminal es por cuatro millones”, mientras que Yulieth respondió que “ya tiene los dos palos”, en referencia a una parte del pago.

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Según la investigación, una vez llevaron a la víctima al inmueble donde ocurrieron los hechos, Nitzon Stiven Mondragón Cuero presuntamente la atacó con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte.

La Fiscalía sostiene que en ese lugar le fue practicada una cesárea artesanal para extraer a la bebé de ocho meses de gestación y que, posteriormente, los implicados realizaron maniobras para ocultar la evidencia del crimen.

En los allanamientos realizados al inmueble, investigadores del CTI encontraron rastros biológicos que, según la Fiscalía, fueron corroborados mediante análisis de ADN y corresponden a Yulieth Angulo, hallazgos similares en el vehículo con el que movilizaron el cuerpo.

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Posteriormente, tras la captura de los cinco procesados, las autoridades ubicaron en una zona boscosa de Cali restos que podrían corresponder a la bebé Alahia, por la cooperación de Edwin García Zuluaga. Los restos permanecen en proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Mientras avanza esa verificación científica, los cinco procesados permanecerán privados de la libertad por decisión de un juez de control de garantías.

Vea las revelaciones en video: