Oficializan prohibición de drones en Cali y cuatro municipios por posesión de De la Espriella

La Aeronáutica Civil decretó la prohibición temporal del uso de drones en Cali y municipios como Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira, con motivo del evento de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella y el despliegue de seguridad previsto para el próximo 7 de agosto.

Sobre la medida

Drones. Foto: Freepik.

La medida comenzará a regir a las 12:00 de la madrugada del jueves 6 de agosto y se extenderá de forma continua hasta las 11:59 de la noche del sábado 8 de agosto.



Durante ese periodo quedarán restringidas las operaciones de aeronaves no tripuladas en toda el área metropolitana y las zonas de aproximación de los cinco municipios.

La restricción aplicará, tanto para usuarios recreativos como comerciales, así como para pilotos remotos y empresas autorizadas bajo las categorías Abierta y Específica.

En consecuencia, no podrán realizarse vuelos para cobertura periodística, producción audiovisual, publicidad, inspecciones técnicas, monitoreo, vigilancia, topografía, fotogrametría, actividades deportivas ni entrenamientos con drones.

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La decisión busca reforzar los anillos de seguridad durante la posesión presidencial, proteger a los dignatarios y delegaciones internacionales que asistirán al evento, garantizar el desarrollo de la agenda oficial y evitar interferencias en el espacio aéreo durante una de las jornadas de mayor despliegue operativo del país.

Las únicas operaciones permitidas serán las realizadas por las Fuerzas Militares, la Policía, organismos de seguridad e inteligencia del Estado y entidades encargadas de la gestión del riesgo y la atención de emergencias.

En todos los casos, las misiones deberán contar previamente con la autorización expresa de las autoridades aeronáuticas y de control territorial.

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La Aeronáutica Civil advirtió que el incumplimiento de la restricción podrá acarrear sanciones administrativas y legales, además del decomiso preventivo de los equipos y otras acciones judiciales contempladas en el Reglamento Aeronáutico de Colombia y la normatividad vigente.