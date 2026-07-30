Ataque con drones dejó heridos a cuatro militares en Risaralda

A través de su cuenta en X, la Octava Brigada del Ejército en el Eje Cafetero confirmó un ataque con drones contra sus tropas en la vereda El Pital, zona rural de Pueblo Rico, Risaralda.

El Ejército confirmó que se trata de tres soldados y un suboficial del Batallón de Artillería de Campaña N.°8, de la Octava Brigada.

En el comunicado, la unidad militar señaló a los integrantes del Frente Manuel Hernández, El Boche, del Ejército de Liberación Nacional, ELN, como los responsables del ataque.

"En esta acción criminal fueron empleados dispositivos explosivos improvisados lanzados desde drones, en una grave violación al Derecho Internacional Humanitario", señaló la Octava Brigada.



El ataque dejó a un suboficial y tres soldados profesionales "afectados con heridas leves y trasladados para recibir atención médica especializada" en Pereira.

En el final de la comunicación, el Ejército Nacional rechazó este acto terrorista y mantiene el desarrollo de operaciones militares en esta área de Risaralda.