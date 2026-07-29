Ataque contra esquema de la Policía deja dos uniformados heridos en Norte de Santander

Un ataque armado contra el esquema de la Policía se registró en las últimas horas en inmediaciones del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar, los uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil y artefactos explosivos improvisados mientras se desplazaban por este corredor del departamento.

El hecho se registró aproximadamente a las 9:40 de la mañana de este miércoles 28 de julio. El ataque fue, según el reporte, con armas de fuego y un artefacto explosivo a personal de Seccional de Tránsito, en el sector de El Banano, zona rural del municipio del Zulia. Los policías realizaban acompañamiento a la caravana del Comandante del Departamento.

¿Qué uniformados resultaron heridos tras el ataque al esquema de la Policía en Norte de Santander?

Como consecuencia de la acción violenta, resultaron heridos un subintendente y un patrullero de la Policía Nacional.

Los dos uniformados lesionados presentan heridas por esquirla en un hombro y el otro en la mano izquierda, por lo que se encuentran bajo observación médica.

En uno de los vehículos, al parecer, viajaba el comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Bernal, quien, según el primer reporte conocido, salió ileso del atentado.

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Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer la autoría del ataque y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.