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Desde Santander médico del HIC operó a paciente residente en India con ayuda de un robot

El procedimiento, un sleeve gástrico para tratar la obesidad, fue dirigido por un cirujano desde el Hospital Internacional de Colombia, en Piedecuesta, mientras el paciente se encontraba en la India.

Cirugía HIC a paciente en India.
Cirugía HIC a paciente en India.
Blu Radio. Cirugía a distancia desde el HIC a paciente en India //Foto: Blu radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Fue el médico Sudhir Srivastava y cirujano cardíaco robótico de renombre mundial, quien desde el Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en Piedecuesta, realizó con éxito una cirugía a un paciente que se encontraba en la ciudad de Indore, India, en un procedimiento realizado a través de una sala de cirugía virtual con ayuda del robot Mantra 3 y separado por cerca de 25.000 kilómetros de distancia en señal satelital y 15.000 kilómetros lineal, entre ambas ciudades.

De acuerdo con la información entregada por el equipo médico, se trata de la cirugía transcontinental realizada a la mayor distancia registrada mediante conexión por internet, un hito que demuestra el alcance de la telecirugía y las nuevas tecnologías aplicadas a la medicina.

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El procedimiento correspondió a un sleeve gástrico, una intervención utilizada para el tratamiento de pacientes con obesidad. Mientras el paciente permanecía en un quirófano en India, el especialista lideró la cirugía desde el Hospital Internacional de Colombia, en Santander, utilizando una plataforma de cirugía virtual.

La intervención concluyó con éxito, según confirmó el equipo médico una vez finalizado el procedimiento.

Este avance representa un nuevo paso en la aplicación de la tecnología para la atención en salud, al permitir que especialistas puedan intervenir procedimientos quirúrgicos en otros países sin necesidad de desplazarse físicamente.

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