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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fuerte temblor de magnitud 4.6 en Piedecuesta se sintió en el oriente de Colombia

Fuerte temblor de magnitud 4.6 en Piedecuesta se sintió en el oriente de Colombia

El sismo se sintió en diferentes municipios de Santander, Antioquia, Boyacá, Norte de Santander y Venezuela.

Mapa satelital de Colombia con un epicentro sísmico resaltado y ondas de propagación que representan un temblor detectado en la región andina del país.
Imagen de referencia sobre actividad sísmica en Colombia que muestra un epicentro y la propagación de ondas sísmicas sobre un mapa satelital del territorio nacional.
Foto creada con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

Un sismo de magnitud 4.6, se presentó este jueves 23 de julio de 2026 en el municipio de Piedecuesta, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 12:50 del mediodía (hora local), municipios cercanos Los Santos, a 7 km de Jordán y a 9 km de Cepitá.

El mapa de análisis elaborado por la red de estaciones del Servicio Geológico Colombiano ubica el epicentro en la región del Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor actividad telúrica del planeta. Debido a la profundidad de 150 kilómetros, la energía liberada se propagó hacia distintas áreas del nororiente colombiano.

En ciudades como Cúcuta, Bello, Medellín, área metropolitana de Bucaramanga, otros municipios del oriente del país y Venezuela, usuarios en redes sociales han reportado haber sentido el movimiento telúrico.

Este sismo se suma a otro registrado en el municipio de Los Santos también la mañana de este jueves de magnitud 4.0 y a 154 kilómetros de profundidad.

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Las estaciones de monitoreo cercanas a capitales departamentales como Bucaramanga, Cúcuta y Tunja registraron el evento sísmico en sus instrumentos de medición.

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