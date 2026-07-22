Ya son 17 hospitales públicos de Antioquia que suspenden atención no urgente a pacientes de Coosalud

Asciende a 17 los hospitales públicos de Antioquia que suspenden la atención urgente para pacientes de Coosalud ante millonarias deudas y falta de contratos. La situación afecta el 38% de los centros asistenciales donde atienden 400.000 usuarios de esta entidad en el Suroeste, Occidente y Urabá antioqueño.

No para el viacrucis para los afiliados de la EPS Coosalud para poder recibir atención médica de primer nivel, pues la entidad tiene deudas acumuladas con los hospitales públicos de Antioquia por 290.000 millones de pesos, lo que se suma la la falta de firma de los contratos de prestación de servicios correspondientes a la vigencia 2026.

Según explicó el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, Luis Hernán Sánchez, tras cuatro días de haber suspendido los servicios no urgentes, este martes no se llegó a un acuerdo con directivos de la regional de Coosalud durante una reunión que sostuvieron 17 gerentes, quienes reclaman que solo a alquinos de ellos les han girado el 40% de los recursos durante los últimos meses, mientras algunos no han recibido ningún giro.

La situación es crítica pues afecta a más de 400.000 usuarios en todo el departamento que dependen de la red pública para acceder a consultas, controles y otros servicios ambulatorios, dejando habilitados solo los procedimiento de urgencia y hospitalización.



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“La decisión, ya han tomado los gerentes de los hospitales de Antioquia es mantener los servicios ambulatorios cerrados hasta cuando la EPS Coosalud consigne en sus cuentas bancarias los recursos de la cápita y del evento del mes de julio”, afirmó.

Hasta el momento dentro del listado oficial de los hospitales que suspendieron la atención están las instituciones de municipios como Tarazá, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, así como también el Hospital San Juan de Dios de Valdivia y el Hospital La Merced de Ciudad Bolívar, pues las subregiones donde tiene afiliados la entidad son el Bajo Cauca y el Urabá en mayor medida, pero también hay en la subregión del Suroeste.

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En contraste, los otros 27 hospitales no han tomado esta determinación porque no dependen económicamente del pago de Coosalud, es decir, sobreviven con los pagos que les hacen las otras EPS.

Según la Personería de Medellín, solo en 2025 se interpusieron 360 tutelas contra Coosalud, casi una diaria contra la EPS. De estas acciones legales contra Coosalud, más de la cuarta parte, 94, derivaron en impugnaciones e incidentes de desacato que se han traducido en mayores tiempos de espera para los pacientes, expuso el personero.