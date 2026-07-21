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El colombiano David Vélez, fundador de Nubank, ahora integra la junta directiva de OpenAI

Nubank, considerado el mayor banco digital de Latinoamérica, con 135 millones de clientes, fue fundado en 2013 por Vélez.

El colombiano David Vélez, cofundador y director ejecutivo de Nubank.
El colombiano David Vélez, cofundador y director ejecutivo de Nubank.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI anunció este martes la integración del empresario colombiano David Vélez, fundador y máximo ejecutivo de Nubank, en las juntas directivas de su negocio comercial y su entidad sin ánimo de lucro.

OpenAI, en un comunicado, también divulgó la incorporación a las juntas de OpenAI Foundation y OpenAI Group PBC de otro nuevo miembro, el estadounidense Robin Vince, presidente y consejero delegado de Bank of New York Mellon (BNM).

"David y Robin son líderes excepcionales que han usado la tecnología para volver a dar forma a los servicios financieros y ampliar las oportunidades a escala global, dijo en la nota el presidente de las dos juntas directivas, Bret Taylor.

David Vélez, el hombre más rico de Colombia
Foto: AFP

OpenAI destacó que los ejecutivos han guiado a sus empresas "a través de cambios importantes tecnológicos y de mercado, uniendo innovación ambiciosa con gobernanza disciplinada, resiliencia y un foco en la creación de valor duradero para la gente que usa sus servicios".

Asimismo, señala que ambos tienen "fuertes compromisos con la filantropía y un liderazgo sin ánimo de lucro en la sanidad, la educación y las artes, así como décadas de experiencia en construir instituciones que expanden en acceso y la oportunidad económica".

Vélez enfatizó la tecnología como herramienta de creación de oportunidades cuando cubre "necesidades" humanas y "se basa en la confianza", y se propuso "contribuir a los esfuerzos de OpenAI para llevar una IA útil a todos".

Nubank, considerado el mayor banco digital de Latinoamérica, con 135 millones de clientes, fue fundado en 2013 por Vélez y recientemente recibió una aprobación condicional para operar como banco en Estados Unidos.

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