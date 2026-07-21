Rescataron a dos personas que habían secuestrado para producir contenido sexual en Medellín

Dos personas que fueron secuestradas y estaban siendo explotadas desde hace casi dos meses por medio de plataformas digitales fueron rescatadas por las autoridades en Medellín. Las víctimas eran obligadas a producir contenido sexual.

El rescate se produjo luego de que un familiar de una de las personas alertara a las autoridades sobre la presunta privación de la libertad de su ser querido desde el pasado 4 de junio. La denuncia permitió poner en marcha una investigación para establecer dónde se encontraban.

Las labores de verificación estuvieron a cargo de unidades del Gaula Militar Valle de Aburrá, que ubicaron una vivienda en San Antonio de Prado donde, al parecer, permanecían retenidas las dos personas. El operativo contó con el acompañamiento del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Una vez ingresaron al inmueble, las autoridades encontraron y rescataron a las dos personas, quienes quedaron bajo protección de las entidades competentes mientras se adelantan las actuaciones necesarias para garantizar sus derechos y esclarecer lo ocurrido.



Según el relato entregado por las víctimas, habrían sido engañadas con una falsa oferta laboral y, posteriormente, retenidas para obligarlas a producir contenido sexual en plataformas digitales. De acuerdo con su testimonio, esta situación se habría presentado desde el pasado 4 de junio.

Las personas rescatadas señalaron, además, que presuntos integrantes del grupo de delincuencia común 'La Oculta', que estaría al servicio del grupo delincuencial organizado El Limonar, serían los responsables de retenerlas y someterlas a estas actividades.

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Las autoridades avanzan ahora en la investigación para determinar quiénes estarían detrás de la presunta explotación y establecer las circunstancias en las que las víctimas fueron captadas y retenidas en el mencionado corregimiento de la capital antioqueña.