Las EPS no cumplen órdenes judiciales: incidentes de desacato por salud en Medellín aumentaron 600%

El sistema de salud en el país sigue en cuidados intensivos y prueba de ello es que en Medellín, de acuerdo con el más reciente informe de la Personería, las EPS ya no están acatando al pie de la letra las órdenes de jueces frente a tutelas que son interpuestas para lograr la entrega de medicamentos, realización de procedimientos médicos, citas con especialistas y otros procesos para proteger el derecho a la salud.

En diálogo con Blu Radio, el personero Mefi Boset Rave, manifestó que es preocupante el aumento en las vulneraciones al derecho fundamental a la salud, evidenciado por el crecimiento de acciones de tutela y, especialmente, de incidentes de desacato contra estas entidades.

Solo durante 2025, la entidad atendió 19,475 casos relacionados con la salud, de los cuales 10,236 fueron tutelas y 3,422 incidentes de desacato, lo que representa un incremento de más del 600% respecto al año anterior.

Pasamos de hacer, en el año 2023, alrededor de 500, 400 incidentes de desacato para estar realizando cerca de los 3.500. Y es preocupante, porque es que el incidente de desacato se instaura cuando la EPS no ha cumplido la orden de un juez que ya ha tramitado una acción de tutela, es decir, un mecanismo judicial de protección que nos dio la constitución del 91", explicó Rave.



Datos del Ministerio Público señalan que las EPS Savia Salud y Nueva EPS, aunque tienen una menor proporción de afiliados, concentran cerca del 70% de las tutelas, mientras que Sura, con la mayor cantidad de afiliados, tiene una proporción significativamente menor de tutelas.

"La EPS Sura tiene el 56% de los afiliados. A pesar de tener más de la mitad de los afiliados, Sura solo recibe el 19% de las tutelas, no es una cifra menor. Sí nos llama la atención, ya que Nueva EPS tiene aproximadamente el 9% de los afiliados y es la segunda EPS más tutelada. Savia Salud tiene el 16% de los afiliados en nuestra ciudad y es la EPS más tutelada", añadió el personero distrital.

Según la Personería de Medellín, solo en 2025 se interpusieron 360 tutelas contra Coosalud, casi una diaria contra la EPS, misma que está en líos con los hospitales públicos del departamento donde por lo menos en ocho municipios los centros asistenciales suspendieron la atención ambulatoria.

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De estas acciones legales contra Coosalud, más de la cuarta parte, 94, derivaron en impugnaciones e incidentes de desacato que se han traducido en mayores tiempos de espera para los pacientes, expuso el personero.